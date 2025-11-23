ETV Bharat / sports

हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक 2025: झारखंड की रेशमा कुमारी ने भारत को दिलाया पदक

रांचीः हांगकांग में 15 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित प्रतिष्ठित Hong Kong International Classic 2025 में झारखंड ने अपने प्रदर्शन के दम पर भारत को पदक दिलाया.

झारखंड की उभरती लॉन बॉल खिलाड़ी रेशमा कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला पेयर्स (Women Pairs) वर्ग में कांस्य पदक जीता. उनकी इस उपलब्धि ने भारत और झारखंड दोनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है.

टूर्नामेंट के आधिकारिक परिणाम

स्वर्ण पदक– स्कॉटलैंड, रजत पदक– हांगकांग और महिला वर्ग में कांस्य पदक को भारत एवं इंग्लैंड साझा किया. झारखंड की रेशमा ने पूरे टूर्नामेंट में संतुलित खेल, तकनीकी समझ और मजबूत मानसिक क्षमता का परिचय दिया. कठिन मुकाबलों में भी उन्होंने बेहतरीन रणनीति और धैर्य दिखाते हुए भारत को इस सम्मान तक पहुंचाया. उनके सटीक शॉट्स और लगातार स्थिर प्रदर्शन ने विरोधी टीमों पर दबाव बनाए रखा.

झारखंड से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन बॉल्स में यह उपलब्धि राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. रेशमा का यह प्रदर्शन न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस पदक से राज्य में लॉन बॉल्स खेल को नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचने को प्रोत्साहित होंगे.

रेशमा कुमारी की सफलता के पीछे उनके कोच डॉ. मधुकांत पाठक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. लगातार अभ्यास, तकनीकी प्रशिक्षण और मानसिक तैयारी पर विशेष ध्यान देने का परिणाम इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है.