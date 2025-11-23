ETV Bharat / sports

हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक 2025: झारखंड की रेशमा कुमारी ने भारत को दिलाया पदक

अंतरराष्ट्रीय लॉन बॉल महिला पेयर्स वर्ग में झारखंड की खिलाड़ी ने भारत को कांस्य पदक दिलाया है.

Jharkhand player won bronze medal for India in Women Pairs category of Hong Kong International Classic 2025 Lawn Ball
अंतरराष्ट्रीय लॉन बाॉल खिलाड़ी रेशमा कुमारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 6:38 PM IST

रांचीः हांगकांग में 15 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित प्रतिष्ठित Hong Kong International Classic 2025 में झारखंड ने अपने प्रदर्शन के दम पर भारत को पदक दिलाया.

झारखंड की उभरती लॉन बॉल खिलाड़ी रेशमा कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला पेयर्स (Women Pairs) वर्ग में कांस्य पदक जीता. उनकी इस उपलब्धि ने भारत और झारखंड दोनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है.

टूर्नामेंट के आधिकारिक परिणाम

स्वर्ण पदक– स्कॉटलैंड, रजत पदक– हांगकांग और महिला वर्ग में कांस्य पदक को भारत एवं इंग्लैंड साझा किया. झारखंड की रेशमा ने पूरे टूर्नामेंट में संतुलित खेल, तकनीकी समझ और मजबूत मानसिक क्षमता का परिचय दिया. कठिन मुकाबलों में भी उन्होंने बेहतरीन रणनीति और धैर्य दिखाते हुए भारत को इस सम्मान तक पहुंचाया. उनके सटीक शॉट्स और लगातार स्थिर प्रदर्शन ने विरोधी टीमों पर दबाव बनाए रखा.

झारखंड से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन बॉल्स में यह उपलब्धि राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. रेशमा का यह प्रदर्शन न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस पदक से राज्य में लॉन बॉल्स खेल को नई दिशा और गति मिलेगी, जिससे युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचने को प्रोत्साहित होंगे.

रेशमा कुमारी की सफलता के पीछे उनके कोच डॉ. मधुकांत पाठक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. लगातार अभ्यास, तकनीकी प्रशिक्षण और मानसिक तैयारी पर विशेष ध्यान देने का परिणाम इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है.

इस ऐतिहासिक जीत पर झारखंड के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार, खेल विभाग के सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर, खेल संघ के पदाधिकारी आर. के. आनंद, तथा देशभर के खेल प्रेमियों ने रेशमा को शुभकामनाएं दीं. सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बड़े पदकों का मार्ग प्रशस्त करेगी.

हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक में जीता यह कांस्य पदक रेशमा कुमारी के संघर्ष, मेहनत और समर्पण का प्रमाण है. उनकी सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि झारखंड की धरती प्रतिभाओं से भरी है, जिन्हें सही अवसर और मंच मिले तो वे विश्व स्तर पर किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं.

SPORT NEWS JHARKHAND
JHARKHAND PLAYER WON BRONZE
HONG KONG INTERNATIONAL CLASSIC
लॉन बॉल खिलाड़ी रेशमा कुमारी
HONG KONG INTERNATIONAL CLASSIC

