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झारखंड के कुमार कुशाग्र को भारतीय वनडे टीम में मिला मौका, न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम दो मैच के लिए हुआ चयन

झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी कुमार कुशाग्र ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड क्रिकेट के लिए बड़ी खबर है. राज्य के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को पहली बार भारतीय सीनियर वनडे टीम में शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई है.

21 वर्षीय कुशाग्र को न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाले अंतिम दो वनडे मुकाबलों के लिए चुनी गई टीम में जगह दी गई है. झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले कुशाग्र के लिए यह उपलब्धि उनके करियर का अहम पड़ाव है. भारतीय टीम में जगह मिलने से राज्य के क्रिकेट जगत में भी उत्साह है.