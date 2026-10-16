झारखंड के कुमार कुशाग्र को भारतीय वनडे टीम में मिला मौका, न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम दो मैच के लिए हुआ चयन
झारखंड के खिलाड़ी कुमार कुशाग्र को भारतीय वनडे क्रिकेट टीम में पहली बार मौका मिला है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 10:34 PM IST
रांचीः झारखंड क्रिकेट के लिए बड़ी खबर है. राज्य के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को पहली बार भारतीय सीनियर वनडे टीम में शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई है.
21 वर्षीय कुशाग्र को न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाले अंतिम दो वनडे मुकाबलों के लिए चुनी गई टीम में जगह दी गई है. झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले कुशाग्र के लिए यह उपलब्धि उनके करियर का अहम पड़ाव है. भारतीय टीम में जगह मिलने से राज्य के क्रिकेट जगत में भी उत्साह है.
न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने अलग-अलग चरणों में टीम चुनी है. शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों के लिए शुभमन गिल को कप्तान और श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है. केएल राहुल विकेटकीपर की भूमिका में रहेंगे. वहीं, अंतिम दो मुकाबलों के लिए घोषित टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है. ईशान किशन उपकप्तान और विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभालेंगे. कुमार कुशाग्र को विकेटकीपर-बल्लेबाज के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है.
झारखंड क्रिकेट के लिए अहम उपलब्धि
झारखंड ने भारतीय क्रिकेट को कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं. ऐसे में कुशाग्र का सीनियर टीम तक पहुंचना राज्य में क्रिकेट की संभावनाओं को रेखांकित करता है. घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए यह चयन आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है. कुशाग्र के सामने अब राष्ट्रीय टीम के माहौल में अपनी क्षमता साबित करने का अवसर होगा.
उनके चयन से झारखंड के युवा क्रिकेटरों की उम्मीदें भी बढ़ेंगी. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने और टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए उन्हें मिले अवसरों का लाभ उठाना होगा. राज्य के क्रिकेट समर्थकों की निगाहें अब इस बात पर रहेंगी कि कुशाग्र को न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम दो वनडे में मैदान पर उतरने का मौका मिलता है या नहीं.
झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शहबाज नदीम ने कुमार कुशाग्र के भारतीय सीनियर वनडे टीम में चयन को झारखंड के लिए गौरव की बात बताया. उन्होंने कहा कि झारखंड ने भारतीय क्रिकेट को विकेटकीपर के रूप में तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए हैं, इसमें सबसे पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का है. इसके बाद ईशान किशन और अब कुमार कुशाग्र ने राज्य का नाम रोशन किया है. यह झारखंड क्रिकेट के लिए गर्व का विषय है.
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