13 साल के अरहान आलम ने विश्व मंच पर लहराया तिरंगा, WEKAF वर्ल्ड अरनीस चैंपियनशिप में जीता गोल्ड
झारखंड के मार्शल आर्ट खिलाड़ी अरहान आलम ने WEKAF वर्ल्ड अरनीस चैंपियनशिप में जीत हासिल की है.
Published : August 5, 2026 at 7:37 PM IST
रांची: झारखंड के होनहार मार्शल आर्ट खिलाड़ी अरहान आलम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और राज्य का नाम रोशन किया है. नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 18वीं WEKAF वर्ल्ड अरनीस चैंपियनशिप-2026 में अरहान ने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 27 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया, जहां दुनिया भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला.
महज 13 वर्ष की उम्र में अरहान ने अपने दमदार खेल, आत्मविश्वास और शानदार तकनीक का प्रदर्शन करते हुए सभी मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल भारत का गौरव बढ़ाया, बल्कि झारखंड को भी विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई है.
अरहान आलम रांची के डीएवी पब्लिक स्कूल में कक्षा आठवीं के छात्र हैं. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने मार्शल आर्ट में भी अनुशासन और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. उनकी सफलता से विद्यालय, परिवार और पूरे राज्य में खुशी का माहौल है. स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और सहपाठियों ने अरहान की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.
अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय अरहान ने अपने कोच शिफू विश्वजीत कर्मकार, अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों को दिया है. उनका कहना है कि कोच के मार्गदर्शन, परिवार के सहयोग और लगातार अभ्यास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. उन्होंने बताया कि उनका सपना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और झारखंड का नाम रोशन करना था, जो अब पूरा हो गया है.
अरहान की यह उपलब्धि राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. कम उम्र में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा के साथ मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता. उनकी इस सफलता से झारखंड में मार्शल आर्ट के प्रति युवाओं का उत्साह भी बढ़ेगा और आने वाले समय में कई खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना साकार करेंगे.
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