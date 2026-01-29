ETV Bharat / sports

सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल: भारतीय टीम में झारखंड की 6 बेटियां, परीक्षा को लेकर स्पेशल एग्जाम की मांग

रांची : साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन (SAFF) के तत्वावधान में 31 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित होने वाली सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है. इस टीम में झारखंड की छह प्रतिभाशाली बालिकाओं का चयन हुआ है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है. सभी चयनित खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नेपाल रवाना हो चुकी हैं.

इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीमें भाग ले रही हैं. भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 31 जनवरी 2026 को मेजबान नेपाल के खिलाफ खेलेगी.

भारतीय टीम में शामिल झारखंड की छह खिलाड़ियों में झारखंड सरकार के खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, इनडोर स्टेडियम गुमला की चार खिलाड़ी एलिजाबेथ लकड़ा, अनीता डुंगडुंग, सूरज मुनि कुमारी और विनीता होरो शामिल हैं. वहीं आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, हजारीबाग से अनुष्का कुमारी और स्टार वॉरियर्स रांची से दिव्यानी लिंडा को भी टीम में जगह मिली है.

सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल का शेड्यूल (ETV BHARAT)

झारखंड की बेटियों की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक आसिफ इकराम, झारखंड फुटबॉल संघ के महासचिव गुलाब रब्बानी सहित राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों, खेल संघ पदाधिकारियों, कोचों और खेल प्रेमियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

शैक्षणिक समस्या