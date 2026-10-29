झारखंड की बेटियों ने जीते दो कांस्य पदक, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली गतका प्रतियोगिता में दिखाया जलवा
झारखंड की बालिका खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में दो कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 7:02 AM IST
रांची: 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है. नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली गतका प्रतियोगिता में राज्य की बालिका खिलाड़ियों ने दो कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. अंडर-19 बालिका वर्ग में लक्ष्मी कुमारी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया. वहीं, सिंगल सोटी टीम स्पर्धा में भी झारखंड की बालिका टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बुधवार को जारी जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 से 28 अक्टूबर तक 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें झारखंड की ओर से शामिल खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया. अंडर-19 बालिका वर्ग की सिंगल सोटी व्यक्तिगत स्पर्धा में लक्ष्मी कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया. इसके बाद सिंगल सोटी टीम स्पर्धा में भी राज्य की बालिका खिलाड़ियों ने पदक जीतकर झारखंड की उपलब्धियों में एक और सफलता जोड़ी.
चारों खिलाड़ियों के संयुक्त प्रदर्शन से मिला पदक
टीम स्पर्धा में लक्ष्मी कुमारी, रिया कुमारी, साधना कुमारी और खुशबू कुमारी शामिल थीं. चारों खिलाड़ियों के संयुक्त प्रदर्शन से झारखंड को दूसरा कांस्य पदक मिला. प्रतियोगिता में राज्य के 16 सदस्यीय बालक-बालिका गतका दल ने हिस्सा लिया. खिलाड़ियों के साथ कोच संजय कुमार यादव और मैनेजर पप्पू कुमार भी मौजूद रहे. दोनों ने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया.
इन दो पदकों के साथ 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की पदक तालिका में अब तक एक रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल छह पदक हो गए हैं. राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन स्कूली खेलों में झारखंड की बढ़ती भागीदारी और प्रतिभा को दर्शाता है.
इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी. खेल कोषांग के सदस्यों ने भी खिलाड़ियों की सफलता पर खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
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