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झारखंड की बेटियों ने जीते दो कांस्य पदक, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली गतका प्रतियोगिता में दिखाया जलवा

झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते पदक ( ETV BHARAT )

रांची: 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है. नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली गतका प्रतियोगिता में राज्य की बालिका खिलाड़ियों ने दो कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. अंडर-19 बालिका वर्ग में लक्ष्मी कुमारी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया. वहीं, सिंगल सोटी टीम स्पर्धा में भी झारखंड की बालिका टीम ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की.

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बुधवार को जारी जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24 से 28 अक्टूबर तक 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें झारखंड की ओर से शामिल खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया. अंडर-19 बालिका वर्ग की सिंगल सोटी व्यक्तिगत स्पर्धा में लक्ष्मी कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया. इसके बाद सिंगल सोटी टीम स्पर्धा में भी राज्य की बालिका खिलाड़ियों ने पदक जीतकर झारखंड की उपलब्धियों में एक और सफलता जोड़ी.