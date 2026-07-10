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वर्ल्ड कप किकबॉक्सिंग 2026: भारत का परचम लहराने को तैयार धनबाद की दो बेटियां!

धनबाद डीसी के साथ महिला किकबॉक्सर मनदीप कौर एवं राजदीप कौर ( Etv Bharat )

धनबादः जिला के निरसा (चिरकुंडा) की दो उभरती हुई किकबॉक्सर मनदीप कौर एवं राजदीप कौर का चयन प्रतिष्ठित वाको उज्बेकिस्तान किकबॉक्सिंग वर्ल्ड कप-2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है. दोनों खिलाड़ियों के चयन से जिला सहित पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है. यह उपलब्धि राज्य के खेल जगत के लिए भी गौरव का विषय मानी जा रही है.

झारखंड एमेच्योर स्पोर्ट्स किकबॉक्सिंग एसोसिएशन से संबद्ध दोनों खिलाड़ी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 13 से 18 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाली विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इस टूर्नामेंट में विभिन्न देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जहां भारतीय दल की ओर से धनबाद की ये दोनों बेटियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी.

शुक्रवार को दोनों खिलाड़ियों ने धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. उन्होंने उपायुक्त को एक मांगपत्र भी सौंपा. डीसी आदित्य रंजन ने दोनों खिलाड़ियों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.