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वर्ल्ड कप किकबॉक्सिंग 2026: भारत का परचम लहराने को तैयार धनबाद की दो बेटियां!

किकबॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में झारखंड की दो महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है.

Two female players from Jharkhand selected for Indian team for Kickboxing World Cup 2026
धनबाद डीसी के साथ महिला किकबॉक्सर मनदीप कौर एवं राजदीप कौर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 9:59 PM IST

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धनबादः जिला के निरसा (चिरकुंडा) की दो उभरती हुई किकबॉक्सर मनदीप कौर एवं राजदीप कौर का चयन प्रतिष्ठित वाको उज्बेकिस्तान किकबॉक्सिंग वर्ल्ड कप-2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है. दोनों खिलाड़ियों के चयन से जिला सहित पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है. यह उपलब्धि राज्य के खेल जगत के लिए भी गौरव का विषय मानी जा रही है.

झारखंड एमेच्योर स्पोर्ट्स किकबॉक्सिंग एसोसिएशन से संबद्ध दोनों खिलाड़ी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 13 से 18 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाली विश्वस्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इस टूर्नामेंट में विभिन्न देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जहां भारतीय दल की ओर से धनबाद की ये दोनों बेटियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी.

शुक्रवार को दोनों खिलाड़ियों ने धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. उन्होंने उपायुक्त को एक मांगपत्र भी सौंपा. डीसी आदित्य रंजन ने दोनों खिलाड़ियों को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

Two female players from Jharkhand selected for Indian team for Kickboxing World Cup 2026
धनबाद डीसी के साथ महिला किकबॉक्सर मनदीप कौर एवं राजदीप कौर (ETV Bharat)

डीसी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिला की प्रतिभाओं का चयन धनबाद के लिए गर्व की बात है. ऐसे खिलाड़ियों की सफलता अन्य युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रेरित करेगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन नियमानुसार हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे.

धनबाद की इन दोनों खिलाड़ियों से जिलेवासियों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और सभी ने उनके सफल अभियान के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं.

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