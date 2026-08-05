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दशक बाद जूनियर पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में झारखंड, शूटआउट में यूपी को दी मात

झारखंड ने 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप 2026 में यूपी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई.

Hockey Championship 2026
जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप 2026 (फोटो- हॉकी इंडिया)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 7:59 PM IST

4 Min Read
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रांची : कोयंबटूर (तमिलनाडु) में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026 में झारखंड जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक दशक बाद सेमीफाइनल में जगह बना ली है. बुधवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड ने मजबूत उत्तर प्रदेश की टीम को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया.

मैच काफी रोमांचक रहा. निर्धारित समय तक दोनों टीमें 3-3 गोल की बराबरी पर रहीं. एक समय झारखंड की टीम 2-3 से पिछड़ रही थी, लेकिन आखिरी समय तक हार नहीं मानने वाली टीम ने मुकाबले के खत्म होने से महज 25 सेकेंड पहले निकोलस टोपनो के शानदार फील्ड गोल की बदौलत स्कोर बराबर कर दिया. इसके बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा, जहां झारखंड ने बाजी मार ली.

मैच के 26वें मिनट में झारखंड के पतरस हस्सा ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. हालांकि उत्तर प्रदेश ने दो मिनट बाद ही शानदार फील्ड गोल कर बराबरी हासिल कर ली. इसके बाद 33वें मिनट में यूपी ने एक और गोल कर 2-1 की बढ़त बना ली. तीसरे क्वार्टर में 43वें मिनट पर झारखंड को मिले पेनल्टी कॉर्नर को ग्लेडसन भेंगरा ने गोल में बदलकर स्कोर 2-2 कर दिया.

50वें मिनट में उत्तर प्रदेश ने फिर बढ़त बनाते हुए स्कोर 3-2 कर दिया. इसके बाद झारखंड के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया और लगातार यूपी के गोलपोस्ट पर दबाव बनाया. आखिरकार अंतिम 25 सेकेंड में निकोलस टोपनो ने बेहतरीन गोल कर झारखंड को बराबरी पर ला दिया.

पेनल्टी शूटआउट में झारखंड के रोहित तिर्की, पतरस हस्सा, जोलेन सांगा और अंकित एक्का ने गोल दागे. वहीं गोलकीपर प्रिंस साहू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के दो खिलाड़ियों के शॉट रोककर टीम की जीत सुनिश्चित की. पतरस हस्सा को मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

इससे पहले टूर्नामेंट में झारखंड को अपने पहले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ 12-3 से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और अब यूपी जैसी मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई.

झारखंड की टीम इससे पहले वर्ष 2016 में जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल तक पहुंची थी. उस समय टीम ने हॉकी हिमाचल से हार के बाद हॉकी भोपाल और हॉकी छत्तीसगढ़ को हराकर अंतिम चार में स्थान बनाया था.

झारखंड टीम की इस ऐतिहासिक सफलता पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, महासचिव मनोज कोनबेगी समेत खेल जगत से जुड़े कई पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और सेमीफाइनल के लिए शुभकामनाएं दीं. टीम की जीत के बाद सिमडेगा, रांची और जमशेदपुर समेत कई जगहों पर खिलाड़ियों और हॉकी प्रेमियों ने खुशी मनाई. सिमडेगा में हॉकी सिमडेगा की ओर से मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया गया.

झारखंड जूनियर पुरुष टीम:

अनमोल कोंगारी, गंगा टोपनो, टिंटस हेमरोम, पतरस हस्सा, सुजीत केरकेट्टा, साबियन किरो, साइमन डोडराय, प्रिंस साहू, अमन टिग्गा, रोहित तिर्की, घुरन लोहरा, ग्लेडसन भेंगरा, जोलेन टोपनो, निकोलस टोपनो, अंकित एक्का, विजय भोई, असीम एक्का और अंकित बरवार.1

सपोर्ट स्टाफ: कोच विकास जोशी, मैनेजर सुमित बाथम, फिजियो साइकत भट्टाचार्य और वीडियो एनालिस्ट सत्यजीत दाभी.

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