Nehru Girls Hockey: झारखंड की बेटियों का विजय अभियान जारी, मध्य प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश
नई दिल्ली में चल रहे नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड ने मध्य प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 6:54 PM IST
रांचीः 32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट (अंडर-17) में झारखंड की बेटियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में झारखंड की सीएम एक्सीलेंट गर्ल्स स्कूल, सिमडेगा की टीम ने मध्य प्रदेश विमेन हॉकी अकादमी, ग्वालियर को 3-1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली.
झारखंड की खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को दबाव में रखा. इस जीत के साथ टीम ने खिताब की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है. मुकाबले में झारखंड की ओर से सानिया तिर्की ने 21वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई. इसके बाद रेजिना कुल्लू ने 40वें मिनट में गोल दागकर झारखंड की स्थिति मजबूत कर दी.
मध्य प्रदेश की टीम ने वापसी की कोशिश की लेकिन झारखंड की खिलाड़ियों ने अपनी पकड़ बनाए रखी. महिमा कुल्लू ने 55वें मिनट में गोल कर टीम की जीत लगभग पक्की कर दी. इस तरह झारखंड ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम करते हुए अंतिम चार में प्रवेश किया.
रेजिना कुल्लू बनीं प्लेयर ऑफ द मैच
मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली झारखंड की रेजिना कुल्लू को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्हें शाहाबाद हॉकी टीम की कोच गुरमेल कौर ने फ्लैश हॉकी की ओर से सम्मानित किया. रेजिना ने गोल करने के साथ ही टीम के आक्रामक खेल में अहम भूमिका निभाई. वहीं, सानिया तिर्की और महिमा कुल्लू के गोल ने झारखंड की जीत में निर्णायक योगदान दिया.
सेमीफाइनल पर रहेंगी निगाहें
9 से 19 अक्टूबर तक आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम सीएम एक्सीलेंट गर्ल्स स्कूल, सिमडेगा का प्रतिनिधित्व कर रही है. टीम के साथ कोच अभिषेक साहू और आरती बड़ाईक, मैनेजर एमा बारा तथा फिजियोथेरेपिस्ट निशु डुड्डी सहयोगी दल में शामिल हैं.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग और राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने टीम की इस उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सेमीफाइनल में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई. अब झारखंड की टीम की नजरें फाइनल में जगह बनाने पर रहेंगी.
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