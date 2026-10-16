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Nehru Girls Hockey: झारखंड की बेटियों का विजय अभियान जारी, मध्य प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश

32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट ( ETV Bharat )

रांचीः 32वें चरणजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट (अंडर-17) में झारखंड की बेटियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में झारखंड की सीएम एक्सीलेंट गर्ल्स स्कूल, सिमडेगा की टीम ने मध्य प्रदेश विमेन हॉकी अकादमी, ग्वालियर को 3-1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली.

झारखंड की खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को दबाव में रखा. इस जीत के साथ टीम ने खिताब की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है. मुकाबले में झारखंड की ओर से सानिया तिर्की ने 21वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई. इसके बाद रेजिना कुल्लू ने 40वें मिनट में गोल दागकर झारखंड की स्थिति मजबूत कर दी.