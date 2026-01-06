ETV Bharat / sports

विजय हजारे ट्रॉफी: झारखंड ने मध्य प्रदेश को दो विकेट से हराया, शिखर मोहन ने लगाया शतक

झारखंड टीम के प्लेयर ऑफ द मैच को पुरस्कृत करते आयोजन समिति के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को दो विकेट से हरा कर नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. यह रोमांचक मुकाबला अहमदाबाद स्थित एडीएसए रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. मैच इतना रोमांचक था कि अंत तक दर्शकों की सांसें अटकी रहीं.

झारखंड को मिला था 278 रनों का टारगेट

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश की टीम 48.4 ओवरों में 277 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. टीम की ओर से अक्षत रघुवंशी ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 64 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि सिवान कुमार ने 67 रन बनाकर मध्यक्रम को मजबूती दी. इसके अलावा अन्य बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके, जिसका फायदा झारखंड के गेंदबाजों ने उठाया.

झारखंड के उत्कर्ष चमके

झारखंड की ओर से गेंदबाजी में उत्कर्ष सिंह सबसे सफल रहे. उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 7 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट झटके और मध्य प्रदेश की रन गति पर ब्रेक लगाया. वहीं सुशांत मिश्रा ने 55 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि बाल कृष्ण ने 35 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए. इन गेंदबाजों के संयुक्त प्रयास से झारखंड ने मध्य प्रदेश को 300 के पार जाने से रोक दिया.

शिखर मोहन ने लगाया शतक

277 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम की शुरुआत संतुलित रही. सलामी और मध्यक्रम बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ रन जोड़े, लेकिन पारी की असली रीढ़ बने शिखर मोहन. उन्होंने दबाव के बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 108 गेंदों पर 103 रन की शतकीय पारी खेली. शिखर की इस पारी में तकनीक और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला.

उत्कर्ष सिंह ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए बल्ले से भी अहम योगदान दिया और 56 रन बनाए. वहीं अनुभवी बल्लेबाज विराट सिंह ने 45 रनों की उपयोगी पारी खेलकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया. हालांकि अंतिम ओवरों में मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया और झारखंड के लगातार विकेट गिरते रहे.