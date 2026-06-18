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फ्रांस में हुनर दिखाएंगी झारखंड की सरिता कुमारी, वर्ल्ड स्पोर्ट्स एक्सपोजर टूर के लिए भारतीय टीम में चयन

रांचीः झारखंड की उभरती हुई साइकिलिस्ट सरिता कुमारी को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है. वर्ल्ड स्पोर्ट्स एक्सपोजर टूर के तहत सरिता का चयन भारतीय टीम में किया गया है.

जिसके अंतर्गत उन्हें यूरोप में आयोजित होने वाली विभिन्न साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा. यह उपलब्धि न केवल सरिता के लिए बल्कि झारखंड के खेल जगत के लिए भी गौरव का विषय मानी जा रही है.

वर्ल्ड स्पोर्ट्स एक्सपोजर टूर के दौरान सरिता आगामी एक माह तक यूरोपियन सर्किट की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगी. इस दौरान उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने, आधुनिक तकनीकों को समझने और विश्वस्तरीय साइकिलिंग वातावरण का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

एसोसिएसन का मानना है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र से खिलाड़ियों के प्रदर्शन और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होती है. सरिता अपने साथ झारखंड सरकार के खेल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई साइकिल भी लेकर गई हैं. इससे उन्हें अपनी परिचित और अनुकूल तकनीकी सुविधाओं के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने में मदद मिलेगी.

झारखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का यह एक सकारात्मक उदाहरण भी माना जा रहा है. सरिता कुमारी पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन करती रही हैं. उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय टीम तक पहुंचाया है. झारखंड साइकलिंग संघ के पदाधिकारियों, सदस्यों और साथी खिलाड़ियों ने उनके चयन पर खुशी व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.