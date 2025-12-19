ETV Bharat / sports

SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद सीएम हेमंत सोरेन से मिली झारखंड की टीम, ईशान किशन ने टीम के प्रति जताया आभार

SMAT 2025 की विजेती बनने की बाद झारखंड की क्रिकेट टीम ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की.

सीएम हेमंत सोरेन के साथ झारखंड की क्रिकेट टीम (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 19, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
रांची : सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड की टीम ने पहली बार खिताब जीतकर राज्य के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद झारखंड की विजेता टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को बधाई देते हुए इस उपलब्धि को राज्य के लिए गौरवपूर्ण बताया.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और टीम भावना के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. यह जीत न केवल वर्तमान खिलाड़ियों के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी हरसंभव सहयोग देती रहेगी.

प्रतियोगिता के बारे में बताते ईशान किशन और अन्य (ईटीवी भारत)

इस अवसर पर टीम के कप्तान ईशान किशन ने कहा कि यह जीत पूरे झारखंड के लिए है. उन्होंने कहा, पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम ने एकजुट होकर खेला. हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया और यही हमारी सफलता की सबसे बड़ी वजह रही. ईशान किशन ने टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और झारखंड क्रिकेट संघ के सहयोग को भी इस जीत का अहम आधार बताया.

सीएम के साथ कप्तान ईशान किशन व अन्य (ईटीवी भारत)

टीम के उभरते खिलाड़ी रॉबिन मिंज ने भी जीत को यादगार बताते हुए कहा कि फाइनल मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन टीम का आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं. उन्होंने कहा, यह जीत हमारे लिए सपने के सच होने जैसी है. झारखंड के लिए खेलकर ट्रॉफी जीतना गर्व की बात है.

खिलाड़ियों ने बताया कि इस टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने हर मैच को फाइनल की तरह लिया और रणनीति के साथ मैदान पर उतरे. अनुशासित गेंदबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी और मजबूत फील्डिंग ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

ट्रॉफी के साथ सीएम हेमंत (ईटीवी भारत)

झारखंड की इस ऐतिहासिक सफलता से राज्य में खेलों के प्रति उत्साह और विश्वास और मजबूत हुआ है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की यह जीत झारखंड क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

संपादक की पसंद

