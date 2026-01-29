ETV Bharat / sports

राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: मेजबान झारखंड की बालक-बालिका टीमों ने प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

झारखंड की बालक एवं बालिका टीम राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता के प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है.

मेजबान झारखंड ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 29, 2026 at 8:45 PM IST

रांची: झारखंड की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग के तीसरे दिन के लीग मुकाबले बेहद रोमांचक रहे. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 27 से 31 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर की टीमों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया. तीसरे दिन कई टीमें प्री-क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचने में सफल रही, जिससे प्रतियोगिता और अधिक रोमांचक हो गई है.

खिलाड़ियों ने दिया शानदार खेल का परिचय

तीसरे दिन के मुकाबले मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू, रेलवे स्टेशन एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम और खूंटी में खेले गए. प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और संस्थानों की कुल 63 बालक एवं बालिका टीमें भाग ले रही हैं. खिलाड़ियों ने शानदार फिटनेस, रणनीति और टीमवर्क का परिचय दिया.

हॉकी के दौरान महिला प्लेयर (Etv bharat)

झारखंड ने जीत की लय को रखा बरकरार

वहीं कोचों ने लगातार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया. मेजबान झारखंड की दोनों टीमों ने तीसरे दिन भी जीत की लय बरकरार रखी. बालक वर्ग में झारखंड ने राजस्थान को 6–0 से पराजित किया. वही बालिका वर्ग में झारखंड ने केवीएस को 8–0 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश सुनिश्चित किया. बालक वर्ग के अन्य मुकाबलों में उत्तराखंड ने जम्मू-कश्मीर को 3–2 से हराया, मध्य प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को 7–0 से, कर्नाटक ने छत्तीसगढ़ को 3–2 से और चंडीगढ़ ने सीआईएससीई को 8–0 से पराजित किया.

महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी (Etv bharat)

आंध्र प्रदेश से हारा बिहार

दिल्ली ने महाराष्ट्र को 5–1 से, आंध्र प्रदेश ने बिहार को 1–0 से और तेलंगाना ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 3–0 से हराया. केरल ने तमिलनाडु को 2–1 से, ओडिशा ने पंजाब को 2–1 से और हरियाणा ने केवीएस को 5–2 से मात दी. उत्तर प्रदेश ने सीबीएसई वेलफेयर को 3–0 से, पुडुचेरी ने हिमाचल प्रदेश को 2–0 से, मणिपुर ने त्रिपुरा को 11–0 से और विद्या भारती ने सीबीएसई को 6–1 से हराया. गुजरात ने आईपीएससी को 1–0 से पराजित कर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

वहीं बालिका वर्ग में आंध्र प्रदेश ने उत्तराखंड को 3–0 से, उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 3–1 से और ओडिशा ने दिल्ली को 9–0 से हराया. केरल ने सीआईएससीई को 8–0 से, चंडीगढ़ ने कर्नाटक को 1–0 से और छत्तीसगढ़ ने पुडुचेरी को 6–0 से पराजित किया. विद्या भारती ने जम्मू-कश्मीर को 6–0 से, आंध्र प्रदेश ने त्रिपुरा को 7–0 से और मणिपुर ने सीबीएसई को 7–0 से हराया.

हरियाणा ने राजस्थान को 6–0 से, हिमाचल प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को 7–0 से और पंजाब ने आईपीएससी को 25–0 से मात दी. तमिलनाडु ने तेलंगाना को 11–0 से, मिजोरम ने महाराष्ट्र को 7–0 से हराया. दादरा एवं नगर हवेली ने मध्य प्रदेश को 1–0 से और बिहार ने उत्तराखंड को 2–0 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

तीसरे दिन के मुकाबलों ने खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत को दर्शाया. मेजबान झारखंड की बालक और बालिका टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर प्रतियोगिता में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है. ॉ

