आईपीएल ऑक्शन में झारखंड, 90 लाख में राजस्थान रॉयल्स के हुए रांची के सुशांत मिश्रा
आईपीएल ऑक्शन 2026 में रांची के खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है.
Published : December 16, 2025 at 6:47 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के युवा बाएं हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज सुशांत मिश्रा को आईपीएल ऑक्शन 2026 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने 90 लाख रुपए में खरीदा. उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपए थी लेकिन ऑक्शन में उन पर दिलचस्पी दिखी और 90 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया.
यह खरीद राजस्थान रॉयल्स की उस रणनीति को दर्शाती है, जिसमें टीम युवा भारतीय तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताकर भविष्य के लिए मजबूत पेस अटैक तैयार करना चाहती है. खासकर बाएं हाथ के पेसर होने के कारण सुशांत मिश्रा टीम कॉम्बिनेशन में अलग वैरायटी जोड़ते हैं.
सुशांत मिश्रा अभी सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में गेंदबाजी से कहर ढा रहे हैं. उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स ने उनपर दांव खेला है.
ऑक्शन डिटेल्स
- Team: राजस्थान रॉयल्स
- Base Price: 30 लाख रुपए
- Winning Bid: 90 लाख रुपए
- Increase: तीन गुना से ज्यादा
क्यों अहम रही यह बोली?
राजस्थान रॉयल्स का युवाओं पर फोकस हमेशा से रहा है. इसके साथ ही भारतीय लेफ्ट-आर्म पेसर की मांग लगातार होती रही है. इसके अलावा घरेलू और U-19 अनुभव का फायदा पूरा मिला है.
IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स द्वारा सुशांत मिश्रा की खरीद सिर्फ एक नाम जोड़ने भर की डील नहीं है, बल्कि यह भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया निवेश है. 90 लाख की बोली यह बताती है कि फ्रेंचाइज़ी उन्हें एक संभावनाशील भारतीय तेज गेंदबाज के तौर पर देख रही है.
झारखंड की राजधानी रांची से आने वाले युवा बाएं हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज सुशांत मिश्रा के लिए IPL ऑक्शन का मंच करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ. एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुशांत ने सीमित संसाधनों और लगातार मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया. इससे पहले सुशांत मिश्रा इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं.
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सुशांत मिश्रा के पिता समीर मिश्रा ने कहा कि उनके बेटे के करियर की शुरुआत काफी अच्छी रही है. उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सुशांत अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में भी जगह बनाएंगे. उन्होंने बताया कि फिलहाल सुशांत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं, जहां वह लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी गेंदबाजी से प्रभावित कर रहे हैं.
