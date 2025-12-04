ETV Bharat / sports

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी, उत्तराखंड को 7 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार पांचवीं जीत

रांचीः अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड–ए में खेले जा रहे सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए उत्तराखंड को सात विकेट से पराजित किया. इस जीत के साथ झारखंड ने टूर्नामेंट में लगातार अपनी पांचवीं जीत दर्ज कर ली है, जिससे टीम का मनोबल और भी ऊंचा हुआ है.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी उत्तराखंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए. टीम की पारी में सबसे अहम योगदान कुणाल चंदेला का रहा, जिन्होंने 42 गेंदों पर 55 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. उनके अलावा अवनीश सुधा ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 32 रन जोड़े और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.

झारखंड की गेंदबाजी एक बार फिर धारदार रही. खासतौर पर अनुकूल रॉय ने अपनी किफायती और सटीक गेंदबाजी से उत्तराखंड की बल्लेबाजी पर अंकुश लगाया. उन्होंने चार ओवर में महज 20 रन खर्च करके तीन विकेट झटके. वहीं सुशांत मिश्रा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए. शाहबाज नदीम और विक्की प्रसाद ने भी किफायती गेंदबाजी कर उत्तराखंड की रनों की गति धीमी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम ने बेहद आत्मविश्वास के साथ अपनी पारी की शुरुआत की. टीम ने शुरुआत से ही रन गति को नियंत्रित रखते हुए 16.1 ओवर में तीन विकेट खोकर 152 रन बना लिए और लक्ष्य को सहजता से हासिल कर लिया. झारखंड के लिए विराट सिंह ने अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 43 रन की पारी खेली. उनकी बल्लेबाजी में पारी को संभालने के साथ-साथ तेजी से रन बटोरने की झलक साफ दिखाई दी.