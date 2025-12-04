ETV Bharat / sports

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड का शानदार प्रदर्शन जारी, उत्तराखंड को 7 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार पांचवीं जीत

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने लगातार पांचवीं जीत दर्ज की है. उत्तराखंड को 7 विकेट से हराया है.

Jharkhand beat Uttarakhand by 7 wickets in the Syed Mushtaq Ali Trophy
प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेते अनुकूल राय (सौ.बीसीसीआई)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025

रांचीः अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड–ए में खेले जा रहे सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए उत्तराखंड को सात विकेट से पराजित किया. इस जीत के साथ झारखंड ने टूर्नामेंट में लगातार अपनी पांचवीं जीत दर्ज कर ली है, जिससे टीम का मनोबल और भी ऊंचा हुआ है.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी उत्तराखंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए. टीम की पारी में सबसे अहम योगदान कुणाल चंदेला का रहा, जिन्होंने 42 गेंदों पर 55 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. उनके अलावा अवनीश सुधा ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए 32 रन जोड़े और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.

झारखंड की गेंदबाजी एक बार फिर धारदार रही. खासतौर पर अनुकूल रॉय ने अपनी किफायती और सटीक गेंदबाजी से उत्तराखंड की बल्लेबाजी पर अंकुश लगाया. उन्होंने चार ओवर में महज 20 रन खर्च करके तीन विकेट झटके. वहीं सुशांत मिश्रा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए. शाहबाज नदीम और विक्की प्रसाद ने भी किफायती गेंदबाजी कर उत्तराखंड की रनों की गति धीमी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम ने बेहद आत्मविश्वास के साथ अपनी पारी की शुरुआत की. टीम ने शुरुआत से ही रन गति को नियंत्रित रखते हुए 16.1 ओवर में तीन विकेट खोकर 152 रन बना लिए और लक्ष्य को सहजता से हासिल कर लिया. झारखंड के लिए विराट सिंह ने अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 43 रन की पारी खेली. उनकी बल्लेबाजी में पारी को संभालने के साथ-साथ तेजी से रन बटोरने की झलक साफ दिखाई दी.

वहीं दूसरे छोर से उत्कर्ष ने 41 रनों की उपयोगी पारी खेल टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. कुशाग्र ने भी 31 रन जोड़ते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया. कप्तान ईशान किशन ने 21 रन बनाए और टीम को शुरुआत से ही लय में रखने का काम किया. अंत में अनुकूल रॉय ने नाबाद 16 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई.

उत्तराखंड की ओर से गेंदबाजी में अवनीश सुधा को दो विकेट मिले, जबकि तनय थापलियाल को एक विकेट प्राप्त हुआ. हालांकि उनके प्रयास टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं रहे.

मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन तीन विकेट और 16 नाबाद रन बनाने वाले अनुकूल रॉय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. झारखंड की यह जीत टीम की बढ़ती लय और संतुलित खेल का संकेत है. लगातार पांच जीत ने उन्हें टूर्नामेंट में प्रबल दावेदारों की सूची में मजबूती से खड़ा कर दिया है.

संपादक की पसंद

