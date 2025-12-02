ETV Bharat / sports

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: झारखंड ने सौराष्ट्र पर दर्ज की शानदार जीत, कप्तान ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड ने सौराष्ट्र को 84 रनों के विशाल अंतर से हराया,

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 8:08 PM IST

रांची: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के रोमांचक मुकाबले में झारखंड ने सौराष्ट्र को 84 रन के विशाल अंतर से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की है. इस मुकाबले में झारखंड के बल्लेबाजों ने पहले दमदार प्रदर्शन किया और फिर गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सौराष्ट्र को आसानी से समेट दिया.

कप्तान ईशान किशन की तूफानी पारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे झारखंड की शुरुआत कप्तान ईशान किशन के आक्रमक अंदाज की वजह से धमाकेदार रही. ईशान ने महज 50 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 11 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. जिससे झारखंड का स्कोर शुरू से ही तेजी से आगे बढ़ा. ईशान के दमदार बल्लेबाजी प्रदर्शन ने विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा.

झारखंड ने खड़ा किया मजबूत स्कोर

टीम के दूसरे बल्लेबाजों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. रॉबिन मिंज ने 28 रन, अनुकूल रॉय ने 27 रन और विराट सिंह ने 20 रन की पारी खेली. हालांकि बीच-बीच में विकेट गिरते रहे लेकिन कप्तान की आक्रामक बल्लेबाजी ने झारखंड को 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 209 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया. सौराष्ट्र की ओर से चेतन सक्रिय सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 42 रन देकर 3 विकेट हासिल किए.

125 रनों पर सिमटी सौराष्ट्र की टीम

इधर, लक्ष्य का पीछा करने उतरी सौराष्ट्र की टीम पर शुरुआत से ही झारखंड के गेंदबाज हावी रहे. तेज गेंदबाजों और स्पिन आक्रमण ने विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया. सौराष्ट्र की टीम 15.1 ओवरों में 125 रन पर ही सिमट गई. टीम की ओर से प्रेरक मांकड़ ने सर्वाधिक 39 रन बनाए, जबकि रुचित और लक्की ने 20-20 रन का योगदान दिया लेकिन यह स्कोर विशाल लक्ष्य के सामने काफी कम साबित हुआ.

शानदार गेंदबाजी के सामने ढेर हुए सौराष्ट्र के बल्लेबाज

झारखंड के गेंदबाजों ने सामूहिक रूप से शानदार प्रदर्शन किया. अनुकूल रॉय ने गेंद से भी कमाल दिखाते हुए 25 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए. उनके अलावा सुशांत और अमित ने 2-2 विकेट झटके. गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ और निरंतर दबाव के आगे सौराष्ट्र की पूरी बैटिंग लाइनअप बिखर गई.

इस बड़ी जीत के साथ झारखंड ने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर ली है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम का संतुलित प्रदर्शन आने वाले मुकाबलों के लिए भी शुभ संकेत दे रहा है.

