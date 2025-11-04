ETV Bharat / sports

Ranji Trophy: झारखंड ने नागालैंड को पारी और 196 रनों से हराया, अनुकूल रॉय बने प्लेयर ऑफ द मैच

रांची: राजधानी के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में झारखंड ने नागालैंड को एक पारी और 196 रनों के विशाल अंतर से पराजित कर पूरे छह अंक हासिल किए है. घरेलू मैदान पर खेली गई इस एकतरफा भिड़ंत में झारखंड के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है.

नागालैंड की टीम पहली पारी में झारखंड के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिक नहीं सकी और महज 124 रनों पर ढेर हो गई. इसके बाद झारखंड ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम के बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया और विपक्ष पर दबाव बनाए रखा. झारखंड की पारी के जवाब में नागालैंड की दूसरी पारी लंच से पहले ही 160 रन पर सिमट गई, जिससे झारखंड को एक पारी और 196 रनों की आसान जीत मिली.

झारखंड और नागालैंड के बीच मुकाबला (Etv bharat)

झारखंड की धारधार गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाई नागालैंड टीम

दूसरी पारी में नागालैंड के बल्लेबाज एक बार फिर झारखंड के स्पिन आक्रमण के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए. टीम के लिए रोंगसेन जोनाथन ने सर्वाधिक 50 रन बनाए जबकि हेम बहादुर छेत्री ने नाबाद 33 रनों की पारी खेली. इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सका. झारखंड की ओर से युवा स्पिनर अनुकूल रॉय ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने दूसरी पारी में 35 रन देकर 5 विकेट झटके. उनके साथ गेंदबाज मनीषी ने भी उम्दा प्रदर्शन करते हुए 62 रन देकर 4 विकेट हासिल किए.

प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए अनुकूल रॉय