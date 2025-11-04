ETV Bharat / sports

सुनील गावस्कर ने जेमिमा रोड्रिग्स से की खास डिमांड, वर्ल्ड चैंपियन जेमी पूरा करने के लिए हुई तैयार

हैदराबाद : भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर टीम नई वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. भारत के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने सेमीफाइनल में 127 रनों की पारी खेली थी. इस शानदार प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेट और 1983 के वर्ल्ड कप विनर सुनील गावस्कर ने जेमिमा से खास दरख्वास्त की थी.

गावस्कर ने की जेमिमा से खास डिमांड

आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले गावस्कर ने एक निजी मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा था कि, अगर भारत चैंपियनशिप टाइटल जीतता है तो वह जेमिमा के साथ गाना गाएंगे, जिसमें जेमिमा गिटार बजाएंगी. गावस्कर ने कहा था, 'अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है, तो वह (जेमिमा) और मैं अगर वो ठीक हैं तो साथ में एक गाना गाएंगे. उनके पास उनका गिटार होगा और मैं साथ में गाऊंगा'.

जेमिमा ने मानी सुनील की खास डिमांड

अब जेमिमा ने सुनील गावस्कर के मैसेज का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो जेमिमा के साथ गाना गाएंगे. जेमिमा ने कहा कि वह गास्वकर के साथ गाना गाने और साथ में गिटार बजाने के लिए तैयार है. जेमिमा ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.