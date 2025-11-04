सुनील गावस्कर ने जेमिमा रोड्रिग्स से की खास डिमांड, वर्ल्ड चैंपियन जेमी पूरा करने के लिए हुई तैयार
वर्ल्ड चैंपियन टीम की अहम सदस्य जेमिमा रोड्रिग्स ने सुनील गावस्कर की खास डिमांड को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है.
Published : November 4, 2025 at 3:35 PM IST
हैदराबाद : भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से हराकर टीम नई वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. भारत के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने सेमीफाइनल में 127 रनों की पारी खेली थी. इस शानदार प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेट और 1983 के वर्ल्ड कप विनर सुनील गावस्कर ने जेमिमा से खास दरख्वास्त की थी.
गावस्कर ने की जेमिमा से खास डिमांड
आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के वर्ल्ड कप फाइनल मैच से पहले गावस्कर ने एक निजी मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा था कि, अगर भारत चैंपियनशिप टाइटल जीतता है तो वह जेमिमा के साथ गाना गाएंगे, जिसमें जेमिमा गिटार बजाएंगी. गावस्कर ने कहा था, 'अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है, तो वह (जेमिमा) और मैं अगर वो ठीक हैं तो साथ में एक गाना गाएंगे. उनके पास उनका गिटार होगा और मैं साथ में गाऊंगा'.
जेमिमा ने मानी सुनील की खास डिमांड
अब जेमिमा ने सुनील गावस्कर के मैसेज का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो जेमिमा के साथ गाना गाएंगे. जेमिमा ने कहा कि वह गास्वकर के साथ गाना गाने और साथ में गिटार बजाने के लिए तैयार है. जेमिमा ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
लेजेंडरी क्रिकेटर से कमेंटेटर बने गावस्कर के लिए एक मैसेज शेयर करते हुए जेमिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कहा, 'हाय सुनील गावस्कर सर, मैंने आपका मैसेज देखा और आपने कहा था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो हम दोनों साथ में एक गाना गाएंगे. तो मैं अपने गिटार के साथ तैयार हूं, उम्मीद है आप अपने माइक के साथ तैयार होंगे. बहुत सारा प्यार, सर. हर चीज के लिए धन्यवाद'.
जेमिमा ने अपने पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें जेमिमा गावस्कर के साथ एक स्टेज पर गाना गा रही हैं. जहां वो अपनी गिटार भी बजा रही हैं. ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, अब उम्मीद है कि गावस्कर और जेमिमा मिलकर जल्द ही फैंस को नया गाना सुनाएंगे.
|ये खबर भी पढ़ें : टीम इंडिया पर तोहफों की बौछार, डायमंड के आभूषण से सजेगी हर खिलाड़ी