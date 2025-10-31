ETV Bharat / sports

जेमिमा रोड्रिग्स ने रचा इतिहास, भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में कई रिकॉर्ड हुए चकनाचूर

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इस मैच में भारत के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 127 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की जीत के साथ ही कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं.

जेमिमा रोड्रिग्स ने रचा इतिहास

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 339 रनों का पीछा करते हुए जेमिमा रोड्रिग्स ने 134 बॉल में 14 चौकों की मदद से 127 रनों की नाबाद पारी खेली. इस शानदार पारी के साथ रोड्रिग्स वर्ल्ड कप नॉकआउट में रन चेज करते हुए शतक बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गईं, उनसे पहले नेट-साइवर ब्रंट (148*) ने 2022 के फाइनल में ऐसा किया था.