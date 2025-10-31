जेमिमा रोड्रिग्स ने रचा इतिहास, भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में कई रिकॉर्ड हुए चकनाचूर
Women's World Cup 2025: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका के साथ फाइनल का टिकट कटा लिया है. उससे पहले कई रिकॉर्ड तोड़ डाले.
Published : October 31, 2025 at 9:35 AM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. इस मैच में भारत के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 127 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की जीत के साथ ही कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं.
जेमिमा रोड्रिग्स ने रचा इतिहास
इस मैच में ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 339 रनों का पीछा करते हुए जेमिमा रोड्रिग्स ने 134 बॉल में 14 चौकों की मदद से 127 रनों की नाबाद पारी खेली. इस शानदार पारी के साथ रोड्रिग्स वर्ल्ड कप नॉकआउट में रन चेज करते हुए शतक बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गईं, उनसे पहले नेट-साइवर ब्रंट (148*) ने 2022 के फाइनल में ऐसा किया था.
📽️ Raw reactions after an ecstatic win 🥹— BCCI Women (@BCCIWomen) October 31, 2025
The #WomenInBlue celebrate a monumental victory and a record-breaking chase in Navi Mumbai 🥳
Get your #CWC25 tickets 🎟️ now: https://t.co/vGzkkgwXt4 #TeamIndia | #INDvAUS pic.twitter.com/MSV9AMX4K1
भारतीय टीम ने बनाया नया रिकॉर्ड
यह पहली बार है जब किसी वनडे वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में 300 से ज्यादा का टोटल चेज किया गया है. चाहे वह पुरुषों का हो या महिलाओं का. इससे पहले सबसे ज्यादा टोटल 2015 के मेन्स CWC सेमीफाइनल में बना था. ऑकलैंड में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 298 रन बनाए थे.
#Final, 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗘! 🇮🇳#TeamIndia book their spot in the #CWC25 final on a historic Navi Mumbai night! 🥳👏— BCCI Women (@BCCIWomen) October 30, 2025
Scorecard ▶ https://t.co/ou9H5gN60l#WomenInBlue | #INDvAUS pic.twitter.com/RCo6FlbXSX
𝗖𝗹𝘂𝘁𝗰𝗵 𝗠𝗼𝗱𝗲 🔛— BCCI Women (@BCCIWomen) October 30, 2025
1️⃣2️⃣7️⃣* Runs
1️⃣3️⃣4️⃣ Balls
1️⃣4️⃣ Fours
For her masterclass knock, Jemimah Rodrigues wins the Player of the Match award 🏅
Updates ▶ https://t.co/ou9H5gNDPT#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS | @JemiRodrigues pic.twitter.com/1Zvxqwi5rw
महिला वनडे में 300 से ज्यादा के टारगेट का पीछा किया गया
339 - IND-W बनाम AUS-W, मुंबई DYP, 2025 WC
331 - AUS-W बनाम IND-W, विशाखापत्तनम, 2025 WC
302 - SL-W बनाम SA-W, पोटचेफस्ट्रूम, 2024
ये रिकॉर्ड्स भी हुए चकनाचूर
- टीम इंडिया ने वुमेंस वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास में पहली बार 300 से ज्यादा लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया.
- 22 साल की फोएबे लिचफील्ड वुमेंस वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में शतक लगाने वाले सभी युवा खिलाड़ी बन गईं.
- भारत तीसरी बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है. वे 2005 और 2017 में रनर अप रहे थे.
- भारत ने इससे पहले कभी भी महिला वनडे वर्ल्ड कप में 200 से ज्यादा का टारगेट चेज नहीं किया था.
- महिला वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में 200 से ज्यादा का टारगेट चेज करने का एकमात्र पिछला उदाहरण 2017 में ब्रिस्टल में सेमीफाइनल में इंग्लैंड
- महिला टीम द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया गया 219 रन था.
- आज भारत का 341/5 का स्कोर भी महिला वनडे रन-चेज में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है, जो पिछले महीने दिल्ली में इसी टीम के खिलाफ उनके अपने 369 रन ऑल आउट के बाद है.
- भारतीय महिला टीम का पिछला सबसे बड़ा रन-चेज 2021 में मैके में इसी विरोधी टीम के खिलाफ 265 रन था.
महिला वर्ल्ड कप में सबसे लंबी जीत का सिलसिला
- 15 - ऑस्ट्रेलिया (2022-2025) - यह भारत ने खत्म हो गई
- 15 - ऑस्ट्रेलिया (1997-2000)
- 12 - ऑस्ट्रेलिया (1978-1982)
- 11 - न्यूज़ीलैंड (1988-1993)
- 10 - इंग्लैंड (1993-1997)