स्मृति की शादी टलने से जेमी का टूटा दिल, उठाया ये बड़ा कदम, ऑस्ट्रेलियाई फ्रेंचाइजी ने भी दिया साथ

Jemimah Mandhana friendship: जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी टीममेट स्मृति मंधाना को सपोर्ट करके दोस्ती कि मिसाल कायम कर दी.

Published : November 27, 2025 at 1:41 PM IST

हैदराबाद: जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना दोनों टीम इंडिया की स्टार महिला क्रिकेटरों में से एक हैं. इनकी दोस्ती भी किसी ढकी छुपी नहीं है. मैदान के अंदर से लेकर बाहर तक दोनों को कई बार एक साथ मस्ती करते हुए देखा गया और उनकी दोस्ती के कई वीडियो सोशल माडिया पर भी वायरल हैं. जिससे ये पता चलता है कि दोनों क्रिकेटरों के बीच गहरी दोस्ती है.

दोस्त के लिए जेमिमा ने उठाया बड़ा कदम
इसी दोस्ती का हक अदा करने के लिए जेमी (जेमिमा रोड्रिग्स) ने विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) को बीच में छोड़कर स्मृति मंधाना की शादी में शामिल हुईं और दूसरी टीममेट्स के साथ मेंहदी, हल्दी और संगीत समारोह में खूब मस्ती भी की. लेकिन 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने से पहले मंधाना के पिता को दिल का दौरा पड़ गया जिसके बाद शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

इस दूख भरी घटना से स्मृति के साथ उनकी दोस्त और भारतीय फैंस का दिल टूट गया. इसलिए जेमिमा रोड्रिग्स ने आगे WBBL के मैच खेलने के बजाय टीममेट और करीबी दोस्त स्मृति मंधाना को सपोर्ट करने के लिए भारत में ही रहने का फैसला किया है.

वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ी
वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला खिलाड़ी (IANS PHOTO)

जेमिमा की फ्रेंचाइजी ने दिया साथ
उनकी फ्रैंचाइजी ब्रिस्बेन हीट ने कंफर्म किया है कि स्टार इंडिया क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स WBBL के बाकी सीजन में वापस नहीं आएंगी, और टीममेट स्मृति मंधाना की शादी टलने के बाद भारत में रहने की उनकी रिक्वेस्ट मान ली है.

फ्रेंचाइजी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, 'यह साफ तौर पर जेमी के लिए एक मुश्किल समय रहा है, इसलिए यह दुख की बात है कि वह WBBL में आगे हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन हम भारत में रहने की उनकी रिक्वेस्ट मान ली है, ब्रिस्बेन हीट क्लब साफ तौर पर उन्हें और स्मृति मंधाना के परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है.'

WBBL 2025 में ब्रिस्बेन हीट का प्रदर्शन
इस सीजन ब्रिस्बेन हीट का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और वो अभी भी अपनी पहली जीत के तलाश में हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में उनको एडिलेड स्ट्राइकर्स से आखिरी गेंद पर दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा था. उनका अगला मैच शुक्रवार को एडिलेड ओवल में सिडनी सिक्सर्स के साथ होने वाला है. अंक तालिका में वो 6 मैचों में 6 हार के साथ सबसे नीचे 8वें नंबर पर खड़ी है.

