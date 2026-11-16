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जय शाह फिर बने क्रिकेट के बॉस, 2028 तक संभालेंगे ICC चेयरमैन का पद

ICC Chairman Jay Shah: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मौजूदा ICC चेयरमैन जय शाह को दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध ICC का अध्यक्ष चुन लिया है. हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी बाली में बोर्ड की मीटिंग में इस बड़े फैसले पर मुहर लगाई गई.

ICC ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी. बोर्ड ने कहा कि यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बाली में हुई बोर्ड और कमिटी बैठकों में ICC डायरेक्टर्स के प्रस्ताव के बाद, श्री जय शाह को ICC चेयर के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध फिर से नियुक्त किया गया है.

जय शाह 2024 में ICC अध्यक्ष बने बता दें कि जय शाह को अगस्त 2024 में सर्वसम्मति से ICC अध्यक्ष चुना गया था, जिससे वे 35 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे. उन्होंने 1 दिसंबर 2024 से ICC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था. उनका पहला कार्यकाल 30 नवंबर, 2026 को खत्म हो रहा था, लेकिन अब उन्हें दूसरी बार ये जिम्मेंदारी सौंप दी गई. जिसके बाद अब वो इस पद पर 30 नवंबर, 2028 तक बने रहेंगे.

बोर्ड ने आगे लिखा कि यह फैसला शाह के नेतृत्व में बोर्ड के भरोसे को दर्शाता है. खेल के लिए यह एक अहम मोड़ है, जहां भविष्य के रणनीतिक रोडमैप में वैश्विक विस्तार, प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि और कमर्शियल विकास शामिल हैं. ऐसे में यह नियुक्ति निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगी.

ये भी उल्लेखनीय है कि जय शाह, जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन. श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद ICC के प्रमुख बनने वाले पांचवें भारतीय हैं.

ICC चेयरमैन जय शाह ने क्या कहा?

दूसरी बार आईसीसी का चेयरमैन बनने पर जय शाह ने ICC बोर्ड के समर्थन के लिए आभार जताया. उन्होंने सदस्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को आगे बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'ICC बोर्ड ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उससे मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं सभी डायरेक्टर्स का उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए तहे दिल से आभारी हूं. ICC के चेयरमैन के रूप में काम करना मेरे लिए एक सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी दोनों है. मैं दुनिया भर में क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए अपने सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं.'

जय शाह ने आगे कहा, 'हम अपने खेल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक दौर में प्रवेश कर रहे हैं. LA28 (लॉस एंजिलिस 2028) ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी हमारे खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाने और खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों की नई पीढ़ी को प्रेरित करने का एक शानदार अवसर है. हमारी जिम्मेदारी केवल सफल इवेंट्स आयोजित करने तक ही सीमित नहीं है. हमें प्रशंसकों, खिलाड़ियों, कमर्शियल पार्टनर्स और अन्य अहम हितधारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस खेल के लिए एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना होगा.'

‏ICC चेयरमैन ने ये भी कहा, 'मेरा हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत लोगों को एक साथ लाने की इसकी क्षमता है. बोर्ड और अपने सदस्यों के सहयोग से, हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों को हकीकत में बदलने पर होगा. साथ ही, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी प्रगति आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़े जो लंबे समय तक कायम रहे.'