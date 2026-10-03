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नो मेडल कॉन्ट्रोवर्सी: जय शाह ने टीम इंडिया को दिया गोल्ड, जानें पाकिस्तान को किसने दिया सिल्वर मेडल ?

एशियन गेम्स 2026 के मेंस क्रिकेट मुकाबले में भारत ने गोल्ड, पाकिस्तान ने सिल्वर और श्रीलंका ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

ICC चेयर मैन जय शाह ने टीम इंडिया को दिया गोल्ड
ICC चेयर मैन जय शाह ने टीम इंडिया को दिया गोल्ड (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
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Asian Games 2026 Cricket Medal: एशियन गेम्स 2026 में मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता आज (3 सितंबर) समाप्त हो गई है. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता है. जबकि श्रीलंका ने बांग्लादेश को मात देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

मेडल मैच समाप्त होने के बाद फैंस के मन में सवाल उठ रहा था कि तीनों टीमों को मेडल कौन देगा, क्योंकि भारतीय टीम के तरफ से पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप की ट्रॉफी न लेने के बाद से ये सवाल काफी ज्यादा चर्चे में था.

जय शाह ने टीम इंडिया को दिया गोल्ड
जय शाह ने टीम इंडिया को दिया गोल्ड (AP)

नो मेडल कॉन्ट्रोवर्सी
लेकिन अब ये सवाल खत्म हो गया है, क्योंकि मेडल सेरेमनी में तीनों टीमों को अलग अलग लोगों ने मेडल दिया है. ICC चेयरमैन जय शाह ने गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम इंडिया को मेडल दिया, जबकि पाकिस्तानी टीम को जापान के निशिन शहर के मेयर ने सिल्वर मेडल दिया और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के CEO ने उन्हें मैस्कॉट दिया. वहीं श्रीलंका ओलंपिक समिति के वाइस-प्रेसिडेंट ने श्रीलंका टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिया.

भारत ने जीता गोल्ड मेडल
टीम इंडिया ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 19 रनों से मात दी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक और तिलक वर्मा की फिफ्टी के बदौलत 6 विकेट पर 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. उसके बाद पाकिस्तान की टीम हसन नवाज के 96 रनों की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन ही बना सकी.

पाकिस्तान को मिला सिल्वर मेडल
पाकिस्तान को मिला सिल्वर मेडल (AP)

इसके साथ भारत ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. इस मेडल के साथ भारत के कुल मेडल की संख्या 81 हो गई है और वो मेडल टैली में 5वें स्थान पर हैं. जबकि पाकिस्तान को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. इस मेडल के साथ पाकिस्तान के कुल मेडल की संख्या 9 हो गई है, और वो मेडल टैली में 29वें स्थान पर हैं.

श्रीलंका ने जीता ब्रॉन्ज
श्रीलंका ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में बांग्लादेश को 63 रनों से हरा दिया. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165/9 का स्कोर खड़ा किया. लेकिन बांग्लादेश लक्ष्य का पीछा करते समय लड़खड़ा गया और पूरी टीम 17.3 ओवर में 102 रन पर ऑलआउट हो गई.

श्रीलंका ने जीता ब्रॉन्ज मेडल
श्रीलंका ने जीता ब्रॉन्ज मेडल (AP)

इस मेडल के साथ एशियाई खेलों में श्रीलंका के पदकों की संख्या 3 हो गई है, और वो मेडल टैली में 28वें स्थान पर हैं. इससे पहले रुमेश थरंगा पथिराज ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो में गोल्ड और महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता था.

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