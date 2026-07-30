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कॉमनवेल्थ गेम्स में जैस्मिन लम्बोरिया का शानदार प्रदर्शन, देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल किया पक्का

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लम्बोरिया ने इंग्लैंड की एलीस ग्लिन को हराकर देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल सुनिश्चित कर लिया है.

Jasmine Lamboria secures a bronze medal for India at the Commonwealth Games 2026
कॉमनवेल्थ गेम्स में जैस्मिन लम्बोरिया का शानदार प्रदर्शन (IANS)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 30, 2026 at 9:55 PM IST

2 Min Read
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भिवानी : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. जैस्मिन लम्बोरिया ने महिलाओं के 57 किग्रा भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की एलीस ग्लिन को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल सुनिश्चित कर लिया है.

जैस्मिन लम्बोरिया का शानदार प्रदर्शन : हरियाणा के भिवानी की बेटी एवं भारतीय सेना की नायब सूबेदार जैस्मिन लम्बोरिया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए बॉक्सिंग का पदक सुनिश्चित कर दिया. जैस्मिन ने इंग्लैंड की एलिस ग्लिन को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई और कम से कम कांस्य पदक अपने नाम कर लिया.

भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा : गौरतलब है कि जैस्मिन ने पूरे मुकाबले में शानदार तकनीक, आक्रामक खेल और आत्मविश्वास का परिचय दिया. मेजबान इंग्लैंड की मुक्केबाज को घरेलू दर्शकों का समर्थन मिलने के बावजूद भारतीय बॉक्सर ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी और जीत दर्ज की.

स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद : इस बारे में जैस्मिन ने बताया कि पिछली बार ब्रांज मेडल रह गया था. अबकी बार मेडल का कलर बदलना है. उनका इशारा सिल्वर और गोल्ड मेडल की तरफ था. मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने कहा कि उनका अगला फोकस सेमीफाईनल व फाईनल मुकाबले पर है. उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2022 में भारतीय सेना में भर्ती हुई थी, जहां आर्मी स्पोर्टस इंटीट्यूट में बेहतर खेल से वे आज यहां पर पहुंची है. भिवानी की इस होनहार बेटी की सफलता से पूरे हरियाणा और देश में खुशी की लहर है. जैस्मिन लम्बोरिया से राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें भी की जा रही है.

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