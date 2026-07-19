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पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन का खिताब जीतने वाली बनीं पहली भारतीय

पीवी सिंधु ने जीता जापान ओपन का खिताब ( IANS )

टोक्यो: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने जापान ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने फाइनल मैच में तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया और दो साल से अधिक समय बाद अपना पहला खिताब जीता. इसके साथ सिंघू ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गईं. रविवार (19 जुुलाई) को जापान ओपन के फाइनल मैच में 31 साल की सिंधू ने लगातार आक्रमण के साथ-साथ रणनीतिक अनुशासन और अहम पलों में संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की.