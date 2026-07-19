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पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन का खिताब जीतने वाली बनीं पहली भारतीय

पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 के फाइनल में तीन बार की विश्व चैंपियन यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया.

पीवी सिंधु ने जीता जापान ओपन का खिताब
पीवी सिंधु ने जीता जापान ओपन का खिताब (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 11:24 AM IST

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टोक्यो: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने जापान ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने फाइनल मैच में तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया और दो साल से अधिक समय बाद अपना पहला खिताब जीता.

इसके साथ सिंघू ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गईं. रविवार (19 जुुलाई) को जापान ओपन के फाइनल मैच में 31 साल की सिंधू ने लगातार आक्रमण के साथ-साथ रणनीतिक अनुशासन और अहम पलों में संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की.

यह पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का दिसंबर 2024 में सैयद मोदी टूर्नामेंट जीतने के बाद पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है. साथ ही, इस जीत के साथ ही सिंधु का सुपर 750 या उससे ऊपर का खिताब जीतने का सात साल का इंतजार भी खत्म हो गया.

जापान ओपन की यह जीत 2019 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद सिंधू की सबसे बड़ी खिताबी जीत है.

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