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इटैलियन ओपन जीतकर जैनिक सिनर ने रचा इतिहास, करियर गोल्डन मास्टर्स समेत हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Jannik Sinner win Italian Open: जैनिक सिनर ने इटैलियन ओपन के फाइनल में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराया.

इटैलियन ओपन जीतकर जैनिक सिनर ने रचा इतिहास
इटैलियन ओपन जीतकर जैनिक सिनर ने रचा इतिहास (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 12:04 PM IST

4 Min Read
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Italian Open 2026: इटैलियन टेनिस स्टार जैनिक सिनर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपना पहला इटैलियन ओपन खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. रविवार (18 मई) को उन्होंने रोम में नार्वे के कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर अपना लगातार छठा ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीता.

एक घंटे 44 मिनट में मिली इस शानदार जीत के साथ, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सिनर सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 'करियर गोल्डन मास्टर्स' पूरा किया है. अब उन्होंने सभी 9 ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिए हैं. जोकोविच ने 2018 में सिनसिनाटी जीतकर यह उपलब्धि हासिल की थी.

सिनर ने जोकोविच का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा
इस ऐतिहासिक जीत के साथ सिनर 'करियर गोल्डन मास्टर्स' पूरा करने वाला सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. उन्होंने 24 साल 274 दिन की उम्र में यह शानदार उपलब्धि हासिल की. इससे पहले ये रिकॉर्ड नोवाक ​​जोकोविच के नाम था, जिन्होंने 2018 में 31 साल 92 दिन की उम्र में यह मील का पत्थर हासिल किया था.

करियर गोल्डन मास्टर्स क्या है?
'करियर गोल्डन मास्टर्स' का मतलब नौ ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतना होता है. ये एक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है, और अब तक जोकोविच और सिनर के अलावा कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया है. रोजर फेडरर सात खिताब जीतकर इसके काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन दो खिताब उनकी पहुंच से बाहर रह गए.

नौ ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट
इंडियन वेल्स ओपन, मियामी ओपन, मोंटे-कार्लो मास्टर्स, मैड्रिड ओपन, इटैलियन ओपन, कनाडा मास्टर्स, सिनसिनाटी ओपन, शंघाई मास्टर्स और पेरिस ओपन.

सिनर ने 50 साल का सूखा किया खत्म
इसके अलावा 24 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने यह खिताब जीतकर 50 साल के सूखे को खत्म किया. क्योंकि 1976 में एड्रियानो पनाटा के खिताब जीतने के बाद से किसी भी घरेलू खिलाड़ी ने यह ट्रॉफी नहीं जीती थी. कुल मिलाकर, वह निकोला पिएत्रांगेली (1957, 1961), इमानुएल सेर्टोरियो (1933), जियोवानी पामिएरी (1934) और एड्रियानो पनाटा (1976) के बाद यह प्रतियोगिता जीतने वाले पांचवें इतालवी खिलाड़ी हैं.

जैनिक सिनर
जैनिक सिनर (AP)

सिनर ने मैच के बाद में कहा, 'मुझे लगता है कि इस साल इटैलियन खिलाड़ी के जीतने के 50 साल पूरे हुए हैं, और मैं सचमुच बहुत खुश हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'दोनों तरफ काफी तनाव था, हम दोनों की तरफ से टेनिस का खेल एकदम परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूं. पिछले ढाई महीने मेरे लिए अविश्वसनीय रहे हैं. मैं हर बार खुद को बेहतरीन स्थिति में रखने की कोशिश करता हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूं. हर दिन आसान नहीं होता, लेकिन मैं सचमुच बहुत खुश हूं.'

सिनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी?
इटैलियन ओपन में हर राउंड के लिए एक बड़ा प्राइज पूल रखा गया था, क्योंकि यह प्रमुख टूर्नामेंटों में से एक है. विजेता को €1,007,165 मिलेंगे, जो लगभग ₹11.22 करोड़ के बराबर है. तो, सिनर को टूर्नामेंट जीतने के लिए ₹11 करोड़ मिलेंगे. नीचे टूर्नामेंट के हर राउंड के लिए प्राइज मनी का ब्योरा दिया गया है.

चैम्पियन: €1,007,165 (11 करोड़ रुपये)

फाइनलिस्ट: €535,585 (5 करोड़ रुपये)

सेमी-फाइनलिस्ट: €297,550 (3 करोड़ रुपये)

क्वार्टर-फाइनल: €169,375 (1,89,58,990 रुपये)

चौथा राउंड: €92,470 (1,03,50,629 रुपये)

तीसरा राउंड: €54,110 (60,56,802 रुपये)

दूसरा राउंड: €31,585 (35,35,466 रुपये)

पहला राउंड: €21,285 (23,82,983 रुपये)

सिनर की नजर अब फ्रेंच ओपन पर
सिनर इस खेल में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, और हाल के समय में ज्यादातर ग्रैंड स्लैम में स्पेनिश स्टार कार्लोस अल्काराज के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली है. अब सिनर की नजरें फ्रेंच ओपन पर होंगी, जो 27 मई से शुरू होगा.

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