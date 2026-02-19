ETV Bharat / sports

आकिब नबी को टीम इंडिया में खेलने से कोई नहीं रोक सकता, जम्मू कश्मीर के कोच अजय शर्मा का बड़ा बयान

Jammu Kashmir Cricket Team: जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के हेड कोच अजय शर्मा ने टीम और आकिब नबी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की.

जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के हेड कोच अजय शर्मा
जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के हेड कोच अजय शर्मा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 3:38 PM IST

4 Min Read
कल्याणी (पश्चिम बंगाल): जम्मू कश्मीर ने कल्याणी के बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल में बंगाल पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस के साथ जम्मू कश्मीर टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची. जहां उनका मुकाबला 24 फरवरी से कर्नाटक से होगा.

जीत के बाद, जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम के हेड कोच अजय शर्मा ने बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मन्हास और टीम के तेज गेंदबाज आकिब नबी तारीफ की और कहा कि वो जल्द ही टीम इंडिया के लिए खेलेंगे.

BCCI के अध्यक्ष का था विजन
BCCI के मौजूदा प्रेसिडेंट, मिथुन मन्हास, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर चुके हैं. JKCA कोच अजय शर्मा ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि टीम को टाइटल जिताने का विजन मिन्हास का था, और उन्होंने अपने समय के दौरान मुझे बहुत सपोर्ट किया.

उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं जम्मू कश्मीर आया, तो मन्हास अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जो दिल्ली के लिए खेले थे. वह मुझे यहां लाए, और सबसे पहले वह रणजी ट्रॉफी जीतना चाहते थे. उन्होंने मुझे खिलाड़ियों के साथ ठीक से घुलने-मिलने के लिए काफी समय दिया. धीरे-धीरे, खिलाड़ियों ने मेरे साथ तालमेल बनाना शुरू कर दिया. इन सबका नतीजा यह हुआ कि आज जम्मू कश्मीर फाइनल में पहुंच गया. यह हमारे लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है क्योंकि हम मुंबई, पंजाब और बंगाल जैसी बड़ी टीमों की मौजूदगी के बावजूद फाइनल में पहुंचे हैं.'

आकिब नबी जल्द ही इंडिया में डेब्यू करेंगे
जम्मू कश्मीर के दाएं हाथ के पेसर आकिब नबी हाल के दिनों में घरेलू सर्किट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने मौजूदा रणजी सीजन में कुल 55 विकेट लिए हैं, जिसमें छह बार पांच विकेट लेना भी शामिल है और वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनके परफॉर्मेंस के बारे में कोच ने कहा कि जिस तरह से नबी आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें टीम इंडिया में खेलने से कोई नहीं रोक सकता और वह जल्द ही नेशनल टीम में जगह बना लेंगे.

ईटीवी भारत से बात करते हुए शर्मा ने कहा, 'नबी इंडिया के लिए खेलेंगे, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता. उनका परफॉर्मेंस देखो, पिछले मैच और इस मैच में भी, उन्होंने अकेले सुनील कुमार और युद्धवीर सिंह को सपोर्ट करते हुए टीम को जीत दिलाई. मुझे लगता है कि हम इस साल जीतेंगे.'

ओवरकॉन्फिडेंस के कारण बंगाल हार गया
मैच के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि ओवरकॉन्फिडेंस की वजह से बंगाल की टीम हार गई. उन्होंने कहा, 'पहली इनिंग में लीड लेने के बाद उन्हें (बंगाल को) लगा कि मैच खत्म हो गया है. जम्मू कश्मीर वापसी नहीं करेगा. इसलिए, मुझे लगता है कि उनके ओवरकॉन्फिडेंस की वजह से हार हुई.'

जम्मू कश्मीर बनाम बंगाल सेमीफाइनल मैच कैसा रहा?
सेमीफाइनल में बंगाल ने पहली पारी में सुदीप घरामी के शतक की मदद से 328 रन बनाए. जम्मू कश्मीर की तरफ से, आकिब नबी ने पांच विकेट लिए, जबकि सुनील शर्मा ने तीन और युद्धवीर चरक ने दो विकेट लिए. उसके बाद जम्मू कश्मीर ने अपनी पहली पारी में अब्दुल समद के 82 रन की मदद से 302 रन बनाए. जिससे बंगाल को 26 रन की लीड मिल गई.

दूसरी पारी में बंगाल की पूरी टीम केवल 99 रनों पर ढेर हो गई. आकिब नबी और सुनील कुमार ने चार-चार विकेट लिए, जबकि युद्धवीर चरक ने दो विकेट लिए. इसके बाद जम्मू कश्मीर को 126 का टारगेट मिला, जिसे वो चौथे दिन आसानी से हासिल करके इतिहास रच दिया.

