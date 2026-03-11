ETV Bharat / sports

रणजी के चैंपियन जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को मिला 8 करोड़ रुपये का इनाम

BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने टीम को 5 करोड़ रुपये का चेक सौंपा, जबकि JKCA ने 3 करोड़ रुपये का चेक दिया.

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को मिला 8 करोड़ रुपये का इनाम
जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम को मिला 8 करोड़ रुपये का इनाम (Etv Bhrat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 10:28 AM IST

|

Updated : March 11, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने मंगलवार शाम को GGM साइंस कॉलेज हॉस्टल ग्राउंड में टीम के लिए डिनर का आयोजन करके रणजी ट्रॉफी में मिली जीत का जश्न मनाया.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास भी इस जश्न में शामिल हुए और टीम को पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने पर 5 करोड़ रुपये का इनाम दिया. वहीं JKCA ने भी टीम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 3 करोड़ रुपये का चेक दिया.

जम्मू-कश्मीर ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता. उन्होंने 28 फरवरी को हुबली में आठ बार के चैंपियन कर्नाटक के साथ फाइनल मैच ड्रॉ खेला, लेकिन जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 291 रनों की बढ़त हासिल की. जिसकी वजह से उनको विजयी घोषित किया गया.

JKCA की अन्य टीमों को भी इस जश्न में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, जिनमें अंडर-16 लड़कों की टीम शामिल थी, जिसने हाल ही में विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप जीता था, और महिला टीम भी शामिल थी.

सीनियर पुरुष टीम के सभी खिलाड़ियों को उनकी जीत के लिए तोहफे और पुरस्कार दिए गए, और JKCA ने पूरे जम्मू-कश्मीर को गौरवान्वित करने के लिए उनकी सराहना की.

खिलाड़ियों के परिवार और कोचिंग स्टाफ भी इस जश्न में शामिल हुए. वहीं, JKCA ने अपने अधिकारियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने टीम को रणजी ट्रॉफी के लिए तैयार करने और खेल के दिग्गजों को हराकर खिताब जीतने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की थी.

इस मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों, खासकर मशहूर स्थानीय गायिका सोनाली डोगरा ने प्रस्तुति दी और खिलाड़ियों को जश्न मनाने के लिए डांस करने में शामिल किया.

BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए टीम की कड़ी मेहनत की सराहना की और उन्हें भरोसा दिलाया कि BCCI अध्यक्ष के तौर पर, वह उनका समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

बता दें कि इससे पहले सोमवार को, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में केंद्र शासित प्रदेश की क्रिकेट टीम के सदस्यों के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया था. जहां उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी ऐतिहासिक जीत के सम्मान में उन्हें 2 करोड़ रुपये की इनामी राशि भी सौंपी. इस अवसर पर मनहास भी उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें

आकिब नबी को टीम इंडिया में खेलने से कोई नहीं रोक सकता, जम्मू कश्मीर के कोच अजय शर्मा का बड़ा बयान

रणजी ट्रॉफी फाइनल: BCCI और ICC चेयरमैन ने जम्मू कश्मीर को ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई

रणजी ट्रॉफी फाइनल: जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, पहली बार रणजी ट्रॉफी किया अपने नाम

Last Updated : March 11, 2026 at 10:43 AM IST

TAGGED:

JAMMU KASHMIR CRICKET TEAM
जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन
रणजी ट्रॉफी के विनर
JAMMU KASHMIR CRICKET TEAM AWARDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.