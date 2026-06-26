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जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष को किया निलंबित

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने अपने अध्यक्ष जावेद अहमद किताब को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

JKCA के अध्यक्ष जावेद अहमद किताब
JKCA के अध्यक्ष जावेद अहमद किताब (JKCA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 8:53 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के अध्यक्ष जाविद अहमद किताब को शीर्ष परिषद के एकतरफा निर्णय से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह फैसला शीर्ष परिषद की बैठक के बाद लिया गया. इसमें सभी सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव 8-0 के बहुमत से पारित किया गया.

यह प्रस्ताव जेकेसीए के नियम 23(आई) के तहत सदस्यों को भेजा गया था. चूंकि यह मामला अध्यक्ष से जुड़ा था, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया. परिषद के नौ सदस्यों में से आठ ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि एक सदस्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. नियमों के अनुसार, बहुमत के आधार पर यह प्रस्ताव पारित माना गया. इसके बाद जाविद अहमद किताब को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया.

JKCA की ओर से 25 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी घोषणा की और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, संबद्ध इकाइयों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस प्रस्ताव को तुरंत लागू करें.

यह ताजा कार्रवाई एसोसिएशन के भीतर कानूनी मामलों के प्रशासन को लेकर हुए आंतरिक मतभेद के कुछ हफ्तों बाद की गई है. इससे पहले 2 जून को, सेक्रेटरी विवेक खजुरिया ने एक आदेश जारी कर किताब द्वारा 1 जून को जारी उस सर्कुलर को अमान्य घोषित कर दिया, जिसमें प्रस्तावित स्पेशल जनरल मीटिंग (SGM) तक JKCA की ओर से सभी कानूनी प्रतिनिधित्व को सस्पेंड करने की बात कही गई थी.

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन
जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA)

आदेश में कहा गया कि JKCA संविधान का नियम 52 कानूनी कार्यवाही और कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार सेक्रेटरी के पद को देता है. इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास वकीलों को सस्पेंड करने, कानूनी नियुक्तियों को रद्द करने, वकालतनामा वापस लेने या एसोसिएशन की ओर से चल रही कानूनी कार्यवाही में दखल देने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है.

आदेश में किताब के सर्कुलर को JKCA संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर, शून्य और कानूनी रूप से बेअसर घोषित किया गया. इसमें ऑनरेरी सेक्रेटरी के जरिए नियुक्त सभी वकीलों और कानूनी पेशेवरों को अदालतों, ट्रिब्यूनलों और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व जारी रखने का निर्देश दिया गया. आदेश में BCCI, संबद्ध क्लबों, सदस्यों और अन्य हितधारकों से भी इस फैसले पर ध्यान देने को कहा गया.

25 जून के नोटिफिकेशन में कहा गया कि सस्पेंशन के प्रस्ताव की वही ताकत और मान्यता होगी जो एपेक्स काउंसिल की विधिवत बुलाई गई बैठक में पारित प्रस्ताव की होती है. इसमें यह भी कहा गया कि JKCA संविधान के अनुसार मंजूरी के लिए इस मामले को काउंसिल की अगली बैठक में रखा जाएगा.

JKCA के नोटिफिकेशन में अध्यक्ष के सस्पेंशन के विस्तृत कारणों का जिक्र नहीं किया गया, बस इतना कहा गया कि प्रस्ताव उनके आचरण से संबंधित था. इस बीच, कई कोशिशों के बावजूद JKCA के अधिकारी और किताब इस घटनाक्रम पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसोसिएशन के चुनावों पर लगी रोक हटाने के बाद, किताब को 21 मई, 2026 को औपचारिक रूप से इस पद के लिए चुना गया था. इस बीच, एसोसिएशन ने घोषणा की कि किताब के सस्पेंशन के बाद वाइस प्रेसिडेंट देश रतन दुबे ने कार्यवाहक प्रेसिडेंट का पद संभाल लिया है.

नोटिफिकेशन में सभी पदाधिकारियों, एपेक्स काउंसिल के सदस्यों, कर्मचारियों, जुड़ी हुई इकाइयों, कमेटियों, खिलाड़ियों, अधिकारियों और दूसरे संबंधित लोगों को यह निर्देश भी दिया गया कि वे एसोसिएशन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यवाहक प्रेसिडेंट को पूरा सहयोग दें और उनके निर्देशों का पालन करें.

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