ETV Bharat / sports

बुलंद हौसले की दमदार कहानी: दोनों हाथ गंवाने के बाद भी नहीं टूटा आमिर का क्रिकेट खेलने का सपना, सचिन तेंदुलकर भी हुए मुरीद

पैर से गेंदबाजी करना सबसे बड़ी चुनौती: आमिर के लिए बल्लेबाजी से भी ज्यादा मुश्किल गेंदबाजी रही. वह पैर के सहारे गेंद को पकड़ते हैं और सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाज तक पहुंचाते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में लेदर बॉल का इस्तेमाल होने के कारण उनके लिए चुनौती और बढ़ जाती थी. आमिर ने बताया कि शुरुआत में पैर से गेंद को पकड़ना, उसकी ग्रिप बनाना और फिर सही दिशा में फेंकना काफी मुश्किल था, लेकिन क्रिकेट के प्रति जुनून और लगातार अभ्यास ने धीरे-धीरे इस मुश्किल को आसान बना दिया. अब वह पैर के सहारे गेंद पर बेहतर नियंत्रण रखते हैं और एक पेशेवर गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करने में सक्षम हैं.

हादसे के बाद भी क्रिकेटर बनने का सपना नहीं छोड़ा: आमिर हुसैन लोन ने बताया कि बचपन से ही उनका सपना क्रिकेटर बनने का था. हादसे के बाद उनके इस सपने पर भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनका सपना सिर्फ क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक दिन भारत के लिए खेलना चाहते थे. दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद आमिर ने क्रिकेट खेलने का अपना अलग तरीका विकसित किया. उन्होंने गर्दन और कंधे के बीच बल्ला पकड़कर बल्लेबाजी करने का अभ्यास शुरू किया. शुरुआत में यह बेहद मुश्किल था, लेकिन लगातार अभ्यास और मेहनत के बाद उन्होंने इस तकनीक पर नियंत्रण हासिल कर लिया. आज वह इसी तरीके से प्रभावी बल्लेबाजी करते हैं.

आमिर हुसैन लोन जब महज 8 साल के थे, तभी एक हादसे में उनके दोनों हाथ चले गए. इस हादसे के बाद उनके परिवार और करीबी रिश्तेदारों को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी थी. कई लोगों ने उनके सामने आने वाली मुश्किलों को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन ऐसे कठिन दौर में उनकी दादी ने उन्हें हिम्मत दी. दादी के प्रोत्साहन ने आमिर के भीतर ऐसा हौसला पैदा किया, जिसने आगे चलकर उन्हें एक अलग पहचान दिलाई.

जयपुर: जम्मू-कश्मीर के दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन ने अपने संघर्ष और जज्बे से यह साबित कर दिया है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हों, मजबूत हौसले और लगातार मेहनत के दम पर सपनों को हासिल किया जा सकता है. जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आमिर हुसैन लोन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने क्रिकेट के सफर, संघर्ष, चुनौतियों और कामयाबी से जुड़े अनुभव साझा किए.

इसे भी पढे़ं- किसी ने ट्रेन हादसे में हाथ गंवाया तो कोई करंट से झुलसा, सुविधाओं के अभाव में सपनों को रखा है 'जिंदा'

कोशिश करने से ही बेहतर नतीजे की उम्मीद बनती है: अपने कड़े अभ्यास को लेकर पूछे गए सवाल पर आमिर ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए लगातार कोशिश और तैयारी करता है, तो उसे शुरुआत में यह पता नहीं होता कि परिणाम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर महसूस होता है कि आने वाला दिन आज से बेहतर हो सकता है. उन्होंने अपनी गेंदबाजी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन वह देश के लिए गेंदबाजी करेंगे. लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने अपने खेल को बेहतर किया और अपनी शारीरिक चुनौती को अपनी ताकत में बदल दिया.

सचिन तेंदुलकर से मुलाकात बनी यादगार: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ मुलाकात को आमिर अपने जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक मानते हैं. उन्होंने बताया कि जब सचिन तेंदुलकर ने खुद फोन करके उनसे मिलने की बात कही, तो उन्हें पहली बार विश्वास ही नहीं हुआ कि सचिन उनसे मिलने वाले हैं. बाद में उनकी सचिन तेंदुलकर से मुलाकात हुई और करीब एक घंटे तक दोनों के बीच क्रिकेट को लेकर बातचीत हुई. आमिर के मुताबिक, सचिन ने उन्हें क्रिकेट जारी रखने और कभी इसे छोड़ने की सलाह दी. आमिर ने जब सचिन को अपने क्रिकेट खेलने के तरीके और हुनर के बारे में बताया तो वह भी उनकी क्षमता से प्रभावित हुए.

आमिर पैर से गेंदबाजी भी करते हैं (Photo Source- Aamir hussain)

इसे भी पढे़ं- जज्बे को सलाम! दोनों हाथों से दिव्यांग चिराग ने मुंह से पेन पकड़कर दी LDC परीक्षा, बोले- मंजिल अभी बाकी है

सचिन के सामने गेंदबाजी करने का भी मिला मौका: आमिर के लिए यह मुलाकात इसलिए भी खास रही क्योंकि उन्हें एक टेनिस बॉल टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर के सामने गेंदबाजी करने का मौका मिला. एक फ्रेंडली मुकाबले में दोनों के साथ खेलने का अनुभव उनके लिए बेहद खास रहा. आमिर का कहना है कि सचिन तेंदुलकर के साथ बिताया गया वह समय उनके जीवन की ऐसी याद बन गया है, जिसे वह कभी नहीं भूल सकते. उनके लिए यह सिर्फ एक महान क्रिकेटर से मुलाकात नहीं थी, बल्कि उनके क्रिकेट के सफर को आगे बढ़ाने वाली प्रेरणा भी थी.

कभी हार नहीं माननी चाहिए: ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ अश्विनी विजय प्रकाश पारीक से बातचीत के दौरान आमिर हुसैन लोन ने युवाओं और मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी संदेश दिया. उन्होंने कहा कि जिंदगी में किसी का आज खराब हो सकता है, लेकिन आने वाला दिन सभी के लिए नई उम्मीद लेकर आता है. आमिर का मानना है कि व्यक्ति को वर्तमान में रहते हुए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके सपनों में उन्हें हासिल करने का जुनून और जान होती है. आमिर हुसैन लोन की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, बल्कि यह हौसले, संघर्ष और आत्मविश्वास की ऐसी मिसाल है, जो यह संदेश देती है कि शारीरिक चुनौतियां किसी व्यक्ति के सपनों की राह को रोक नहीं सकतीं.

इसे भी पढे़ं- कभी ट्राई साइकिल लेने को खुद कतार में खड़े थे...आज बदल रहे दिव्यांगों का जीवन