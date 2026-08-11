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जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने खिलाड़ियों को 2.71 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए

जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने खिलाड़ियों को 2.71 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए ( Etv Bharat )

सम्मानित खिलाड़ियों में कंपाउंड पैरा-तीरंदाज शीतल देवी भी शामिल रहीं, जिन्हें दक्षिण कोरिया में आयोजित 2025 विश्व पैरा-तीरंदाजी चैंपियनशिप की व्यक्तिगत ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सम्मानित किया गया. इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया.

ये नकद पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को दिए गए (Etv Bharat)

श्रीनगर के ‘शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 'स्पेशल कैश अवॉर्ड सेरेमनी' के नाम से आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए. इस अवसर पर खेल एवं युवा मामलों के मंत्री सतीश शर्मा समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया. सीएम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को कुल 2.71 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए.

इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, खेल ढांचे को आधुनिक बनाने और प्रदेश के युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया (Etv Bharat)

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, खिलाड़ियों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अभी भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे है और इस क्षेत्र में बड़े सुधार की जरूरत है.

उन्होंने कहा, 'मेहनत का सही फल तभी मिलेगा जब आपको सही सुविधाएं मिलेंगी. हम इस मामले में काफी पीछे हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए सुधार करने की जरूरत है'.

'स्पेशल कैश अवॉर्ड सेरेमनी' (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को अच्छी क्वालिटी वाले खेलों और ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए अपने ऊंचे पहाड़ी इलाकों का पूरा फायदा उठाना चाहिए, साथ ही पारंपरिक और नए खेलों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए.

क्रिकेट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दूसरे खेलों पर भी ज्यादा ध्यान और निवेश की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर भारत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफल होना चाहता है, तो अलग-अलग खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.