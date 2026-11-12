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ना सचिन ना ही द्रविड़! जेम्स एंडरसन ने इन खिलाड़ियों को बताया अपना पसंदीदा क्रिकेटर

इंग्लैंड के पूर्व महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ( IANS )

James Anderson favourite cricketers: इंग्लैंड के पूर्व महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने दो दशक तक इंटरनेशनल मैच खेला. उन्होंने 2003 से 2024 तक अपनी नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान उन्होंने दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग दौर के महान बल्लेबाजों को गेंदबाजी की और उन देशों के महान क्रिकेटरों को खेलते हुए भी देखा.

एंडरसन का क्रिकेट करियर इतना लंबा रहा है कि उन्होंने ने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी गेंदबाजी की और विराट कोहली के खिलाफ भी कई मैच खेल. इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और खुद अपनी टीम के साथियों के साथ काफी लंबे समय तक खेला और खेलते हुए भी देखा. लेकिन जब उनसे उन देशों से अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे नाम बताए, जिसपर आप की राय अलग हो सकती है.