ना सचिन ना ही द्रविड़! जेम्स एंडरसन ने इन खिलाड़ियों को बताया अपना पसंदीदा क्रिकेटर
जेम्स एंडरसन ने 7 देशों में से कोहली-बाबर समेत कई खिलाड़ियों को अपना पसंदीदा क्रिकेटर बताया.
Published : November 12, 2026 at 12:30 PM IST
James Anderson favourite cricketers: इंग्लैंड के पूर्व महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने दो दशक तक इंटरनेशनल मैच खेला. उन्होंने 2003 से 2024 तक अपनी नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व किया. इस दौरान उन्होंने दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग दौर के महान बल्लेबाजों को गेंदबाजी की और उन देशों के महान क्रिकेटरों को खेलते हुए भी देखा.
एंडरसन का क्रिकेट करियर इतना लंबा रहा है कि उन्होंने ने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी गेंदबाजी की और विराट कोहली के खिलाफ भी कई मैच खेल. इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और खुद अपनी टीम के साथियों के साथ काफी लंबे समय तक खेला और खेलते हुए भी देखा. लेकिन जब उनसे उन देशों से अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसे नाम बताए, जिसपर आप की राय अलग हो सकती है.
JAMES ANDERSON PICKS HIS FAVOURITE CRICKETERS FROM THESE COUNTRIES. (TNT Sports). https://t.co/ryvYBRJ93i— Tanuj (@ImTanujSingh) November 12, 2026
जेम्स एंडरसन के पसंदीदा क्रिकेटर्स
टीएनटी स्पोर्ट पर जब एंडरसन से हर देश के अपने फेवरेट क्रिकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भारत से सिचन तेंदुलकर के बजाए विराट कोहली को अपन पसंदीदा क्रिकेटर बताया, जबकि पाकिस्तान से बाबर आजम, ऑस्ट्रेलिया से शेन वॉर्न, इंग्लैंड से जो रूट, न्यूजीलैंड से टिम साउथी, साउथ अफ्रीका से एबी डी विलियर्स और श्रीलंका से सनथ जयसूर्या को अपना फेवरेट खिलाड़ी करार दिया. हालांकि उस सवाल में वेस्टइंडीज जैसे क्रिकेट के बड़े देश का नाम नहीं था, जो कि फैंस को चौंकाने वाला था.
जेम्स एंडरसन का क्रिकेट करियर
सर जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. वो टेस्ट में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज है. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट और 194 वनडे मैच खेले. लेकिन टी20 क्रिकेट में वो ज्यादा सफल गेंदबाज नहीं बन पाए और केवल 19 टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेल पाए.
एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट की 384 पारियों में 704 विकेट हासिल की हैं. इस दौरान उन्होंने 32 बार फाइव विकेट हॉल और 32 बार 4 विकेट हॉल लिया. इसके अलावा 194 वनडे मैचों की 191 पारियों में एंडरसन के नाम 269 विकेट हैं. वो इस फॉर्मेट में 2 बार फाइव विकेट हॉल और 11 बार फोर विकेट हॉल भी किया है. 19 टी20 इंटरनेशनल में एंडरसन ने 18 विकेट हासिल किए हैं.