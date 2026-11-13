ISSF World Championship : विवान कपूर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर, लॉस एंजिलिस ओलिंपिक के लिए किया क्वालीफाई
शूटर विवान कपूर ने इससे पहले ट्रैप शूटिंग ट्रायल्स में पहली रैंक हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया था.
Published : November 13, 2026 at 9:50 AM IST
जयपुर: जयपुर के निशानेबाज विवान कपूर ने इतिहास रच दिया है. विवान ने दोहा में चल रही आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पर निशाना लगाकर इतिहास रचकर देश-दुनिया में जयपुर का नाम रोशन किया. इसके साथ ही विवान ने लॉस एंजिलिस ओलिंपिक 2028 के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया.
विवान ने दोहा में चल रही आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस ट्रैप इवेंट के फाइनल में 30 में से 29 निशाने सही लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया. इस मौके पर विवान ने कहा कि यह उनकी मेहनत का परिणाम है और भगवान की कृपा है. 24 वर्षीय विवान गोल्ड मेडल फाइनल में कुवैत के अब्दुलरहमान अलफैहान का स्कोर भी 29 रहा. इसके बाद शूटऑफ में फैसला हुआ. निर्णायक मुकाबले में तीसरे प्रयास पर विवान क्ले टारगेट को निशाना लगाने से चूक गए और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा. चीन के क्यू यिंग ने ब्रॉन्ज जीता.
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विवान इस स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले चौथे भारतीय पुरुष ट्रैप निशानेबाज बने. उनसे पहले करणी सिंह, मानवजीत सिंह संधू और जोरावर सिंह संधू यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. विवान जगतपुरा स्थित ओएसिस शूटिंग रेंज में अभ्यास करते हैं. उनके व्यक्तिगत कोच मनशेर सिंह हैं.
विवान के नाम कई उपलब्धियां: शूटर विवान कपूर इससे पहले भी वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने नाम नया रिकॉर्ड दर्ज कर चुके हैं. विवान ने ट्रैप शूटिंग ट्रायल्स में पहली रैंक हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया था. विवान ने यह रिकॉर्ड जूनियर वर्ग में हासिल किया था. इसके अलावा दोहा में ही आयोजित हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में विवान कपूर और मानवादित्य सिंह ने इतिहास रचा था और गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया था. इसके अलावा जूनियर वर्ग के वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप शूटिंग ट्रायल्स में भी विवान कपूर ने नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था.
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