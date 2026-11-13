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ISSF World Championship : विवान कपूर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर, लॉस एंजिलिस ओलिंपिक के लिए किया क्वालीफाई

शूटर विवान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर के निशानेबाज विवान कपूर ने इतिहास रच दिया है. विवान ने दोहा में चल रही आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पर निशाना लगाकर इतिहास रचकर देश-दुनिया में जयपुर का नाम रोशन किया. इसके साथ ही विवान ने लॉस एंजिलिस ओलिंपिक 2028 के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया.