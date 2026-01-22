ETV Bharat / sports

Women's Polo Team : पुरुष खिलाड़ियों के साथ दम खम दिखाती हैं शिवांगी, अब देश की कमान संभालेंगी

जयपुर की शिवांगी मणिपुर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल विमेंस पोलो टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान संभालेंगी.

Shivangi Jai Singh
महिला पोलो खिलाड़ी शिवांगी जय सिंह (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर की महिला पोलो खिलाड़ी शिवांगी जय सिंह ने भारतीय खेल जगत में एक नया मुकाम हासिल किया है. पुरुष खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली शिवांगी को अब इंडियन वीमेंस पोलो टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मणिपुर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल विमेंस पोलो टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान संभालेंगी. शिवांगी पेशे से डॉक्टर हैं और जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रही हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में शिवांगी ने बताया कि आज तक उनके परिवार से किसी ने भी घुड़सवारी तक नहीं की है. जब उन्होंने पोलो खेलने के लिए परिवार वालों से बात की तो परिवार वाले चौंक गए. इस बार मणिपुर में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में शिवांगी भारतीय टीम की कमान संभाल रही हैं और उनके साथ देश के अलग-अलग स्थानों के विमेंस पोलो खिलाड़ी मौजूद रहेंगे. शिवांगी का मानना है कि यह उपलब्धि न सिर्फ उनके व्यक्तिगत करियर के लिए अहम है, बल्कि महिला पोलो और महिला खिलाड़ियों के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है.

शिवांगी जय सिंह की ईटीवी भारत से खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

शिवांगी ने कहा कि मेरी फैमिली में अभी तक किसी ने घोड़ा तक नहीं चलाया. करीब पांच साल पहले राइडिंग की शुरुआत की और पोलों के मुकाबले देखने शुरू किया. इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, उन्होंने कहा कि कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के दम पर उन्होंने यह साबित किया कि पोलो जैसे चुनौतीपूर्ण खेल में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं.

पुरुषों के साथ मैदान पर उतरती हैं : शिवांगी अक्सर पोलो के मैदान पर पुरुष खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए नजर आती हैं. शिवांगी का कहना है कि पोलो शायद एकमात्र ऐसा खेल है, जहां मेंस और विमेंस एक साथ खेलते हुए नजर आते हैं. उनका कहना है कि मेरे पिता मेरे मैच देखने अक्सर मैदान पर नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे पोलो खेलते देख उन्हें काफी डर लगता है. शिवांगी का कहना है कि वह पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, लेकिन पोलो को भी काफी प्यार करती हैं. ऐसे में सुबह 6 बजे से वह प्रैक्टिस स्टार्ट करती थीं. उनका यह भी कहना है कि यदि आप किसी खेल से जुड़ जाते हैं तो उसके लिए समय निकालना काफी जरूरी हो जाता है.

Shivangi Jai Singh
प्रैक्टिस फील्ड में शिवांगी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : Marwari Breed Horses : वफादारी, बहादुरी, समझदारी...लेकिन पोलो ग्राउंड से दूर, जानिए वजह

महिलाओं की भागीदारी कम : शिवांगी का कहना है कि अभी भी पोलो जैसे खेल से महिलाएं नहीं जुड़ पाई हैं. हालांकि, दूसरे देशों में महिलाएं पोलो खेलना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जयपुर में भी पोलो का क्रेज महिलाओं में काफी बढ़ गया है और उनके साथ तकरीबन पाच से छह लड़कियां अब पोलो खेलती हैं.

TAGGED:

INDIAN POLO TEAM CAPTAIN
MANIPUR POLO TOURNAMENT
DOCTOR SHIVANGI CAREER
इंटरनेशनल विमेंस पोलो टूर्नामेंट
SHIVANGI JAI SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.