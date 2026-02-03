ETV Bharat / sports

टीम इंडिया सहित अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों के बल्ले संवारता है जयपुर का यह 'बैट सर्जन', अभिषेक शर्मा भी कर चुके तारीफ

क्रिकेट की दुनिया में अब सिर्फ खिलाड़ी की फिटनेस या तकनीक ही नहीं, बल्कि इक्विपमेंट भी मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभा रहा है. जयपुर के घनश्याम बल्लेबाजों के बल्लों की ऐसी सर्जरी करते हैं कि इससे उनका बैलेंस, स्वीट स्पॉट और पावर हिटिंग क्षमता बेहतर हो जाती है. यहां बल्ले की ग्रिप, एज, वजन और प्रेसिंग पर बारीकी से काम किया जाता है, ताकि बल्लेबाज को मैदान पर ज्यादा आत्मविश्वास मिल सके.

जयपुर : भारतीय क्रिकेट टीम के कई स्टार बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बैटिंग के पीछे जयपुर का एक अनोखा नाम जुड़ गया है. जयपुर का घनश्याम (कान्हा) न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय दिग्गज बल्लेबाजों के बल्लों को संवारने का काम करते हैं. हाल ही में शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा भी इस जयपुर के बैट सर्जन की तारीफ कर चुके हैं.

क्रिकेटर अभिषेक ने तारीफ की : हाल ही में जयपुर में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी में भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी पहुंचे थे. घनश्याम का कहना है कि इस दौरान उनकी मुलाकात अभिषेक शर्मा से हुई और अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले में कुछ जरूरी बदलाव घनश्याम से करवाए थे. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा के बल्ले ने आग उगली थी.

जयपुर में बैट की सर्जरी. (ETV Bharat gfx)

न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी अभिषेक का बल्ला हाथ में लेकर उसे चेक कर रहे थे. घनश्याम का कहना है कि अभिषेक शर्मा ने भी उनकी तारीफ की और कहा कि 'वाह पाजी, मज़ा आ गया'. उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा जैसे अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों के पास इस तरह के बल्ले होते हैं जो मार्केट में उपलब्ध नहीं होते. ऐसे में इन बल्लों को विशेष तौर पर तैयार किया जाता है.

क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ घनश्याम (Source : Ghanshyam)

विदेशी खिलाड़ी भी जुड़ चुके : भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा अन्य कई बड़े-बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बल्लों को मैच से पहले रेडी टू प्ले बनाता है. इसके अलावा IPL में कई विदेशी खिलाड़ी भी घनश्याम से जुड़े हैं, जिनमें इंग्लैंड के जो रूट, जोस बटलर के अलावा साउथ अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस शामिल हैं. इसके अलावा IPL सीजन के दौरान कई अलग अलग फ्रैंचाइजी से भी घनश्याम जुड़े हुए हैं.