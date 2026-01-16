JLF 2026 : विश्वनाथन आनंद बोले- शतरंज खेलने के लिए परिवार का मिला पूरा सपोर्ट, एक खराब मूव आपके खेल को बिगाड़ सकता है

JLF 2026 : विश्वनाथन आनंद बोले- शतरंज खेलने के लिए परिवार का मिला पूरा सपोर्ट, एक खराब मूव आपके खेल को बिगाड़ सकता है
भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद ने कहा कि उनकी सफलता में उनके माता-पिता की अहम भूमिका रही है. हार से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए.
Published : January 16, 2026 at 3:12 PM IST
जयपुर: राजस्थान के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी पहुंचे. उन्होंने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विचारों, रचनात्मकता और प्रेरणा का बड़ा मंच है, जहां विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं एक-दूसरे से सीखती हैं.
आनंद ने अपने करियर की यात्रा साझा करते हुए कहा कि उनकी सफलता में माता-पिता, विशेषकर उनकी मां की अहम भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में मिले सहयोग और मार्गदर्शन ने उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ताकत दी. नए खिलाड़ियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि खेल में हमेशा सफलता मिलना संभव नहीं होता. एक खराब मूव आपके खेल को बिगाड़ सकता है. उन्होंने कहा कि हार से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. जीत-हार को ज्यादा मन पर न लें, लगातार अपने खेल में सुधार करते रहें और खेलते रहें
महिला खिलाड़ियों की बढ़ी भागीदारी : आनंद ने कहा कि बीते कुछ सालों में चेस में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ी है और कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारतीय महिला खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगी. आनंद ने बताया कि शुरुआती दौर में जब भारत में शतरंज को करियर के रूप में बहुत कम लोग देखते थे, तब उनके परिवार ने हर कदम पर उन्हें प्रोत्साहित किया. इसी समर्थन की वजह से वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके. उन्होंने कहा कि स्कूलों और अकादमियों में लड़कियों की संख्या बढ़ना एक सकारात्मक संकेत है.
किताब पर चर्चा : विश्वनाथन आनंद ने अपनी किताब लाइटिंग किड को लेकर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बात की. उन्होंने कहा कि मैं डी. गुकेश से जब भी मिलता हूं, उससे अपने अनुभव साझा करता हूं. जिस परिवेश में वह खेल रहा है और जिस परिवेश में मैंने खेला, दोनों बहुत अलग हैं. इसलिए बस मैं उससे अपने अनुभव साझा करता हूं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए.