JLF 2026 : विश्वनाथन आनंद बोले- शतरंज खेलने के लिए परिवार का मिला पूरा सपोर्ट, एक खराब मूव आपके खेल को बिगाड़ सकता है

शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी पहुंचे. उन्होंने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विचारों, रचनात्मकता और प्रेरणा का बड़ा मंच है, जहां विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं एक-दूसरे से सीखती हैं. आनंद ने अपने करियर की यात्रा साझा करते हुए कहा कि उनकी सफलता में माता-पिता, विशेषकर उनकी मां की अहम भूमिका रही है. उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में मिले सहयोग और मार्गदर्शन ने उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ताकत दी. नए खिलाड़ियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि खेल में हमेशा सफलता मिलना संभव नहीं होता. एक खराब मूव आपके खेल को बिगाड़ सकता है. उन्होंने कहा कि हार से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. जीत-हार को ज्यादा मन पर न लें, लगातार अपने खेल में सुधार करते रहें और खेलते रहें विश्वनाथन आनंद ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)