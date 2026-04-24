IPL 2026 : जयपुर में RR और SRH के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, पैट कमिंस फिट, करेंगे कप्तानी
राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया और अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया.
Published : April 24, 2026 at 9:00 PM IST
जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले अहम मुकाबले से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. टीम के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने स्पष्ट किया है कि कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह फिट हैं और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में टीम की कमान संभालेंगे.
आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. खास बात यह है कि इस मैदान पर इस सीजन का ये पहला मैच होगा, जबकि पूरे टूर्नामेंट में यहां कुल चार मुकाबले आयोजित होने हैं. दोनों टीमों का इस सीजन प्रदर्शन भी मजबूत रहा है. राजस्थान ने 7 में से 5 मैच जीते हैं, वहीं हैदराबाद ने 7 में से 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐसे में ये टक्कर बराबरी की नजर आ रही है.
मुकाबले से पहले शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया और अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया. मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विटोरी ने कहा कि कमिंस की फिटनेस को लेकर अब कोई संशय नहीं है. उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में शानदार भागीदारी दिखाई है और वो मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
विटोरी ने टीम संयोजन को मजबूत बताते हुए कहा कि उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज और तेज गेंदबाज मौजूद हैं. उन्होंने ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा कि वो अनुभवी खिलाड़ी हैं और टीम में सभी के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है. साथ ही उन्होंने माना कि राजस्थान रॉयल्स एक मजबूत टीम है, लेकिन SRH की कोशिश शुरुआती विकेट जल्द लेने की रहेगी.
पढ़ें : IPL 2026: हर मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी करते हैं ये काम, जानकर हो जाएंगे हैरान
वहीं, दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कुमार संगकारा ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि टीम का तालमेल शानदार है और कप्तान बेहतरीन नेतृत्व कर रहे हैं. संगकारा ने ओपनर यशस्वी जायसवाल और युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी टीम को मजबूत शुरुआत दे रहे हैं और इस सीजन टीम का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है.
जयपुर की पिच काली मिट्टी से तैयार होती है, जो आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलन प्रदान करती है. मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट मिल सकता है, जिससे शुरुआती ओवर अहम रहेंगे. वहीं, स्टेडियम का बड़ा आकार बल्लेबाजों के लिए लंबे शॉट लगाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाता है. चूंकि दोनों टीमों के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए मुकाबले के हाई स्कोरिंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
पढे़ं : 'पहले आओ, पहले पाओ' 500 रुपए में IPL का मजा, छात्रों के लिए खास टिकट लेकर आई राजस्थान रॉयल्स
बहरहाल, प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है. ऐसे में जयपुर में शनिवार को क्रिकेट प्रशंसकों को एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मैच देखने को मिल सकता है.