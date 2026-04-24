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IPL 2026 : जयपुर में RR और SRH के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, पैट कमिंस फिट, करेंगे कप्तानी

जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले अहम मुकाबले से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. टीम के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने स्पष्ट किया है कि कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह फिट हैं और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में टीम की कमान संभालेंगे.

आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. खास बात यह है कि इस मैदान पर इस सीजन का ये पहला मैच होगा, जबकि पूरे टूर्नामेंट में यहां कुल चार मुकाबले आयोजित होने हैं. दोनों टीमों का इस सीजन प्रदर्शन भी मजबूत रहा है. राजस्थान ने 7 में से 5 मैच जीते हैं, वहीं हैदराबाद ने 7 में से 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं. ऐसे में ये टक्कर बराबरी की नजर आ रही है.

डेनियल विटोरी और कुमार संगकारा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

मुकाबले से पहले शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया और अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दिया. मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विटोरी ने कहा कि कमिंस की फिटनेस को लेकर अब कोई संशय नहीं है. उन्होंने ट्रेनिंग सेशन में शानदार भागीदारी दिखाई है और वो मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

विटोरी ने टीम संयोजन को मजबूत बताते हुए कहा कि उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज और तेज गेंदबाज मौजूद हैं. उन्होंने ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा कि वो अनुभवी खिलाड़ी हैं और टीम में सभी के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है. साथ ही उन्होंने माना कि राजस्थान रॉयल्स एक मजबूत टीम है, लेकिन SRH की कोशिश शुरुआती विकेट जल्द लेने की रहेगी.