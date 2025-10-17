असली करिश्मा है विनय डेरिया का जीवन, शरीर लकवाग्रस्त फिर भी 4 घंटे जिम, 6 नेशनल गोल्ड जीते
जबलपुर के खिलाड़ी विनय डेरिया के हौसले और संघर्ष की कहानी बेहद प्रेरणादायक. लकवाग्रस्त शरीर के बाद भी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती.
रिपोर्ट : विश्वजीत सिंह
जबलपुर : 'देखूंगा नहीं मेरे आगे चाहे कठिनाई की लहर हो या फिर आग का दरिया, तैरकर पार कर लूंगा क्यूंकि ये हौसला मेरा जरिया होगा' और 'चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूंगा, जो मुझे नाकारा समझते हैं, एक दिन मैं उन सबका नजरिया बदल दूंगा.' किसी शायर की ये पंक्तियां जबलपुर के विनय डेरिया पर सटीक बैठती हैं. शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन विनय डेरिया के हौसले के आगे सारी बाधाएं नतमस्क हो गईं.
विनय डेरिया के संघर्ष की कहानी बेहद प्रेरणादायक
अक्सर जिंदगी में छोटी-छोटी परेशानियां आती हैं और लोग डर जाते हैं. कुछ लोग डरकर घर में बैठ जाते हैं. कुछ नशा करने लगते हैं और कुछ लोग तो परेशानियों की वजह से जिंदगी ही छोड़ देते हैं. ऐसे लोगों के लिए जबलपुर के खिलाड़ी विनय डेरिया की कहानी बहुत प्रेरणादायक है. विनय का छाती के नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 6 नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता है.
स्कूली जीवन से हाई जंपर रहे विनय डेरिया
कई गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी विनय डेरिया जबलपुर के नेपियर टाउन में रहते हैं. उनके साथ बुजुर्ग माता-पिता रहते हैं. विनय के संघर्ष को जानने से पहले उनके स्कूली जीवन को भी जानना होगा. स्कूल के जमाने में ही विनय एक शानदार एथलीट थे. विनय डेरिया बताते हैं "1990 में वे स्कूल में पढ़ते थे और भी एक हाई जंपर थे. 1990 में ही स्कूल लेवल के एक कंप्टीशन में उन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया था. तभी उन्होंने तय कर लिया था कि वह हाई जंप में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे."
विशेष तकनीक से हाई जंपिग सीखी
इसके बाद विनय डेरिया को किस्मत से एक अच्छे कोच मिल गए और उन्होंने विनय को हाई जंप में फासवेरीफलाक नाम की तकनीक से जंप करना सिखाई. सामान्य हाई जंप में खिलाड़ी पहले पैर को रस्सी के बाहर निकालता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में फासवेरीफलाक की तकनीक से ही जंपिंग की जाती है. इस तकनीक के माहिर खिलाड़ी जंप में पूरे शरीर को मछली की तरह मोड़कर सबसे पहले सिर बाहर निकालते हैं. इससे हाई जंप की ऊंचाई बढ़ जाती है.
इस तकनीक के साथ विनय डेरिया ने भी अपनी हाईएस्ट जंपिंग 1.75 मीटर कर ली. इसी वजह से उन्हें जूनियर लेवल के अलग-अलग 6 नेशनल लेबल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए. 1995 तक वे राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके थे.
90 के दशक में एथलेटिक्स में कोई कैरियर नहीं था
यह 1995-96 का दौर था, उस समय एथलेटिक्स में करियर नहीं बनाया जा सकता था. इसलिए विनय डेरिया खेल से हट गए. हालांकि यदि उन्हें सही मौके मिलते तो वे जूनियर एशियाड खेलना चाहते थे लेकिन जबलपुर से इतनी बड़ी प्रतियोगिताओं में जाना संभव नहीं था. जबलपुर में उतनी सुविधा भी नहीं थी. इसलिए 1995 से विनय का खेल से नाता टूट गया.
साल 2004 में घटी दुर्घटना, अब तक 5 ऑपरेशन हुए
साल 2004 में विनय डेरिया के साथ एक दुर्घटना घटी. वह करीब 15 फीट की ऊंचाई से करंट लगने की वजह से जमीन पर गिरे. उनकी स्पाइनल कॉट टूट गई. छाती के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया. वे कई दिनों तक बिस्तर पर रहे. दिल्ली की पीजीआई अस्पताल में उनके 5 ऑपरेशन हुए. इसके बाद लंबे समय तक दिल्ली में ही एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की.
कमजोर शरीर के साथ फिर जिंदगी का सफर
विनय डेरिया को अपने दैनिक कार्य भी करने के लिए किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती थी. केवल एक हाथ में थोड़ी सी ताकत बची थी. बाकी पूरे शरीर में कोई हलचल नहीं थी. ऐसी स्थिति में न केवल खुद का जीवन कठिन हो जाता है, बल्कि आपके साथ वाले लोग भी आपका साथ छोड़ देते हैं. उन्होंने 2013 में एक जिम जॉइन किया, यहीं पर उन्हें पता लगा कि फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए 'वर्ल्ड स्ट्रैंथनिंग एंड इंक्लाइंड बेंच प्रेस' नाम की प्रतियोगिता होती है, जिसमें बेंच के ऊपर लाकर अपने दोनों हाथों से अधिकतम वजन उठाना होता है.
लगातार दूसरे साल नेशनल चैंपियनशिप में मेडल
विनय डेरिया को अब जिंदगी का एक मकसद मिल गया था और उन्होंने दोबारा अपने एक हाथ की ताकत और ढेर सारी हिम्मत के साथ तैयारी शुरू की और केवल 1 साल की कोशिश में ही उन्होंने कोलकाता में हुए नेशनल चैंपियनशिप में 2014 में सिल्वर मेडल हासिल किया. विनय डेरिया के लिए यह सफलता बड़ी थी, क्योंकि जब शरीर से सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया. इसके बाद यह सिलसिला चल निकला और दूसरे साल उन्होंने फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2015 में पंजाब के पकवाड़ा में गोल्ड मेडल हासिल किया.
शानदार खेल के दम पर दोबारा नौकरी मिली
विनय डेरिया का शरीर काम नहीं कर रहा था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती तो खेल के साथ ही उनके अंदर काम करने का जज्बा भी आया और उन्होंने इंदौर की एक अस्पताल में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम शुरू किया. साल 2019 तक उन्होंने लगातार काम किया लेकिन जब कोविड का पहला दौर आया, तब विनय घर लौट आए.
साल 2022 में फिर नेशनल चैंपियनशिप में मेडल
कोविड की वजह से उन्होंने 2 साल तक एक बार फिर खेल से दूरी बना ली. लेकिन 2022 में जब परिस्थितियां सामान्य हुईं, तब उन्होंने एक बार फिर वर्ल्ड स्ट्रैंथनिंग एंड इंक्लाइंड बेंच प्रेस कि नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का फैसला किया और एक बार फिर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता. साल 2023 में गोल्ड मेडल के साथ फिर देश में सबसे अच्छे खिलाड़ी बन गए.
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी मेडल जीता
अभी तक विनय डेरिया की सफलता केवल नेशनल स्तर पर थी लेकिन 2023 में उन्हें नेपाल में हुई इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिला और काठमांडू में हुई इस प्रतियोगिता में विनय ने ब्रांच मेडल जीता. इसी साल हैदराबाद में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनय ने गोल्ड मेडल जीता.
रोजाना 4 घंटे जिम करते हैं विनय डेरिया
खिलाड़ी विनय डेरिया का कहना है "वे आज भी 4 घंटे तक जिम में अपनी कमजोर नसों को मजबूती देने के लिए मेहनत करते हैं." विनय का छाती से नीचे का पूरा शरीर निष्क्रिय है, लेकिन लगातार अभ्यास करने की वजह से उनके शरीर में थोड़ी सी मजबूती आई है. विनय डेरिया का 49 साल के हो गए हैं. अब उन्होंने एक नए खेल में किस्मत आजमाने की तैयारी की है. इसके लिए भी लगातार अभ्यास कर रहे हैं. उस खेल को लगातार 4 घंटे देते हैं. उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वह कौन सा खेल है, उनका कहना है कि जिस दिन कोई मेडल जीतकर लाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि बीते दो साल मैंने कहां मेहनत की.