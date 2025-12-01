ETV Bharat / sports

जबलपुर की धरती पर ब्लाइंड क्रिकेटर्स का धूम धड़ाका, छक्के-चौकों की हुई बरसात

जबलपुर के रानीताल स्टेडियम में नागेश क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ, 5 राज्यों की ब्लाइंड क्रिकेट टीम पहुंची संस्कारधानी, ओडिशा ने मध्य प्रदेश को हराया.

JABALPUR NAGESH CRICKET TROPHY
जबलपुर की धरती पर ब्लाइंड क्रिकेट का आगाज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 9:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: रानीताल स्टेडियम में पूरे भारत से लगभग 60 खिलाड़ी पहुंचे हैं. यह सभी खिलाड़ी ब्लाइंड हैं, लेकिन यह क्रिकेट खेल रहे हैं. उनका क्रिकेट भी सामान्य क्रिकेट से हटकर, बहुत बेहतरीन है. जबलपुर के रानीताल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर की नागेश क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया गया है. इसका दर्जा ब्लाइंड क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी के बराबर है. यह आयोजन पूरे देश में 6 जोन में होता है. इससे निकले खिलाड़ियों से भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम तैयार होती है. इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, बिहार और पुडुचेरी की टीम में हिस्सा ले रही हैं. यह प्रतियोगिता पूरे देश में 6 अलग-अलग जोन में हो रही है.

3 कैटेगरी में चुने जाते हैं ब्लाइंड क्रिकेटर

क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी सोनू गोलकर ने बताया, "ब्लाइंड खिलाड़ियों को उनकी दृष्टि क्षमता के अनुसार 3 अलग-अलग वर्गों में बांटा जाता है. पहली कैटेगरी B1 होती है. इसमें कंप्लीट ब्लाइंड खिलाड़ी होते हैं. दूसरी B2 कैटेगरी होती है, इस वर्ग के खिलाड़ियों में 3 मीटर दूर तक देखने की क्षमता होती है. वहीं आखिरी और तीसरी कैटेगरी को B3 के नाम से जाना जाता है. इसमें उन खिलाड़ियों को रखा जाता है, जिन्हें लगभग 6 मीटर दूर तक दिखाई पड़ता है."

5 राज्यों की ब्लाइंड क्रिकेट टीम पहुंची संस्कारधानी (ETV Bharat)

ऐसे बनती है एक ब्लाइंड क्रिकेट टीम

सोनू गोलकर ने बताया, "इन तीनों कैटेगरी से मिलकर एक क्रिकेट टीम बनती है, जिसमें कुल 11 खिलाड़ी खेलते हैं. इस टीम में B1 और B3 से 4-4 खिलाड़ी, जबकि B2 से 3 खिलाड़ी को सिलेक्ट किया जाता है. इस तरह से एक कंप्लीट ब्लाइंड क्रिकेट टीम बनकर तैयार होती है. ये सभी खिलाड़ी साउंड पर निर्भर होते हैं. कुल मिलाकर हमारा क्रिकेट साउंड पर आधारित है. यही इसकी खासियत है. इतनी चुनौती होने के बावजूद हमारे खिलाड़ी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नाम कर रहे हैं." आगे उन्होंने बताया कि वे खुद एक खिलाड़ी रहे हैं. उन्होंने भारतीय टीम में रहकर 5 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, इनमें से 3 वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं."

1922 में हुई ब्लाइंड क्रिकेट की शुरुआत

सोनू ने बताया कि "ब्लाइंड क्रिकेट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में 1922 में हुई थी. इसकी इंटरनेशनल चैंपियनशिप 1998 से चल रही है. भारत ब्लाइंड क्रिकेट में भी अपना दबदबा रखता है." उन्होंने कहा, "हाल ही में भारत की महिला टीम में जिस तरह वर्ल्ड कप जीता है. उसी तरह भारत की महिला ब्लाइंड टीम ने भी इस बार वर्ल्ड कप जीता है. हालांकि इसकी चर्चा कम हुई."

बचपन के सपने को प्रवीण ने किया पूरा

हरियाणा की टीम में प्रवीण कुमार शर्मा ऑलराउंडर हैं. प्रवीण भारतीय नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम के भी सदस्य हैं. प्रवीण ने बताया कि "बचपन में उनका थोड़ा विजन था. उस दौरान ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था, लेकिन बड़े होते-होते विजन पूरी तरह से खत्म हो गया और अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है." प्रवीण फिर भी क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था. उनकी बैंक में नौकरी लगी उसके बाद उन्होंने तय किया कि अब अपने सपने की ओर ध्यान देंगे.

NAGESH CRICKET TROPHY 2025
जबलपुर में नेशनल नागेश क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ (ETV Bharat)

कानों से खेला जाता है ब्लाइंड क्रिकेट

प्रवीण का कहना है कि "ब्लाइंड क्रिकेट सामान्य क्रिकेट से पूरी तरह अलग है. इसमें आंखों की बजाय कानों से खेला जाता है. क्रिकेट की बॉल प्लास्टिक की होती है और उसके भीतर लोहे के छोटे-छोटे गोल होते हैं. बॉल जब मूवमेंट करती है, तो उससे आवाज आती है. इसी तरह हमारे स्टंप लोहे के होते हैं. विकेटकीपर जब स्टंप में 3 बार ठोकर मारता है. उसके बाद बॉलर उसी आवाज को ध्यान में रखकर गेंद फेंकता है."

एमपी को हराकर ओडिशा ने पहली जीत की दर्ज

जबलपुर के रानीताल स्टेडियम में सोमवार से नेशनल टी-20 क्रिकेट फॉर ब्लाइंड नागेश क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ हो गया है. इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 10 मुकाबले खेले जाएंगे. इसमें 5 राज्यों की टीमों ने भाग लिया है. प्रत्येक दिन कुल 2 मैच होंगे. पहले दिन सोमवार को पहला मैच पुडुचेरी और हरियाणा की टीम के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम विजय रही है. वहीं, दूसरे मुकाबले में ओडिशा की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर मैच जीत लिया.

TAGGED:

NAGESH CRICKET TROPHY 2025
BLIND CRICKET TOURNAMENT JABALPUR
NATIONAL T 20 BLIND CRICKET
JABALPUR NEWS
JABALPUR NAGESH CRICKET TROPHY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.