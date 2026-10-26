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15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन, आईटीबीपी बनी ओवरऑल चैंपियन

आईटीबीपी को ट्रॉफी देते सीएम हेमंत सोरेन ( ETV BHARAT )

रांची: खेलगांव स्टेडियम में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में आईटीबीपी की टीम का दबदबा देखने को मिला. 5 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में आईटीबीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया.

वहीं, सीआईएसएफ की टीम दूसरे स्थान पर रही. प्रतियोगिता में देशभर की 30 टीमों के 432 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. सोमवार को आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए.