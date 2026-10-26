15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन, आईटीबीपी बनी ओवरऑल चैंपियन
अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की.
Published : October 26, 2026 at 8:06 PM IST
रांची: खेलगांव स्टेडियम में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में आईटीबीपी की टीम का दबदबा देखने को मिला. 5 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में आईटीबीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया.
वहीं, सीआईएसएफ की टीम दूसरे स्थान पर रही. प्रतियोगिता में देशभर की 30 टीमों के 432 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. सोमवार को आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए.
प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न वर्गों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. आईटीबीपी के खिलाड़ियों ने अलग-अलग मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में अपना दबदबा बनाए रखा. सीआईएसएफ की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान पर जगह बनाई. प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी निशानेबाजी, तकनीक और एकाग्रता का परिचय दिया.
आज रांची में 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होकर अत्यंत गौरवान्वित हूँ। यह झारखंड के लिए विशेष अवसर है कि जिस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की शुरुआत हमारे राज्य से हुई, उसकी मेजबानी का सौभाग्य हमें तीसरी बार प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों की टीमों और 400 से अधिक खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। आप सभी पुलिस जवान देश की सुरक्षा और सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने कठिन दायित्वों के बीच खेल के प्रति आपका समर्पण, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रेरणादायक है। आज प्राप्त पदक और पुरस्कार आपकी मेहनत, प्रतिभा और अटूट उत्साह का प्रतीक हैं। इस राष्ट्रीय आयोजन को सफल बनाने के लिए झारखंड पुलिस के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को हार्दिक बधाई। साथ ही, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का झारखंड की धरती पर स्वागत और सहभागिता के लिए आभार। सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और सभी प्रतिभागियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। जोहार!— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 26, 2026
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा
प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय पुलिस बलों के प्रतिभाशाली तीरंदाज शामिल हुए. इनमें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर चुके खिलाड़ी भी शामिल थे. इन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने अनुभव और कौशल का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के माध्यम से पुलिस बलों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और एक-दूसरे से सीखने का अवसर मिला.
5 दिनों तक चले इस आयोजन में कुल 40 स्वर्ण, 40 रजत और 40 कांस्य पदक दांव पर रहे. विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने पदक जीतकर अपनी टीमों को अंक दिलाए. प्रतियोगिता में शामिल सभी टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जोर लगाया, लेकिन आईटीबीपी की टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल खिताब पर कब्जा जमाया.
झारखंड के लिए गौरव का पल: एडीजी
समापन समारोह में एडीजी प्रिया दुबे ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जताई. उन्होंने कहा कि झारखंड में इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के लिए गौरव का पल है. इसके सफल आयोजन में सभी संबंधित लोगों का सहयोग रहा.
खिलाड़ियों की प्रतिभा की सराहना
उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि देश के विभिन्न पुलिस बलों से आए खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से प्रतियोगिता को यादगार बनाया. उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की मौजूदगी रही.
मुख्यमंत्री ने पुलिस स्मारिका का विमोचन किया
समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस स्मारिका का विमोचन किया. इस दौरान उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और पुलिस पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि 15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का 5 दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. जहां तक उन्हें याद है, इस प्रतियोगिता की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी, उस दौरान इसका उद्घाटन मैंने ही किया था.
झारखंड को तीसरी बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 430 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और 30 टीमें शामिल हुई. 5 दिनों के दौरान 37 से अधिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. झारखंड को तीसरी बार इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के जवान देशभर में अलग-अलग मोर्चों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें उम्मीद ही नहीं, बल्कि पूरा भरोसा है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से पुलिसकर्मियों का उत्साह और बढ़ेगा. राज्य और देश के निर्माण में पुलिसकर्मियों की भूमिका अहम है.
पुलिस जवानों को एक मंच पर एकत्रित करने का शानदार आयोजन
मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार और पुलिस विभाग के सभी सदस्यों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर देशभर के पुलिस जवानों को एक मंच पर एकत्रित कर शानदार आयोजन करना सराहनीय है. उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें मिला पुरस्कार केवल उनकी उपलब्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके उत्साह, मेहनत और शानदार प्रदर्शन का सम्मान भी है. ऐसे आयोजन खेल भावना को मजबूत करने के साथ पुलिस बलों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं.
स्वर्ण पदक जीतने वाली तीरंदाज अंकिता भगत का सम्मान
समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली तीरंदाज अंकिता भगत को सम्मानित भी किया. अंकिता भगत की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए सम्मानित किया गया. ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के साथ खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देते हैं. प्रतियोगिता के सफल समापन के साथ खिलाड़ियों और आयोजकों ने 5 दिनों तक चले इस खेल आयोजन को संपन्न किया.
ये भी पढ़ें- पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता: रिकर्व में सीआइएसएफ, इंडियन राउंड में यूपी पुलिस और कंपाउंड में सीआरपीएफ अव्वल
15वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिताः बासंती महतो ने जीता स्वर्ण पदक
दुमका में 17वीं राज्य जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू, राज्यभर से 250 तीरंदाज हुए शामिल