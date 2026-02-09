ETV Bharat / sports

ITA vs SCO: इटली के कप्तान मैच से बाहर, टूर्नामेंट से भी बाहर होने का खतरा, जानें क्यों ?

Wayne Madsen Ruled Out: कंधे की चोट के कारण इटली के कप्तान वेन मैडसेन स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच से बाहर हो गए.

इटली के कप्तान वेन मैडसेन चोटिल
इटली के कप्तान वेन मैडसेन चोटिल (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Wayne Madsen Injured: टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाली इटली टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनके कप्तान वेन मैडसेन चौथे ओवर में फील्डिंग करते हुए बुरी तरह से चोटिल हो गए, जिसके कारण उन्हें तुरंत मैदान से बाहर जाना पड़ा. अब ये खबर आ रही है कि उनके कंधे में फ्रैक्चर हुआ है, जिससे वो स्कॉटलैंड के खिलाफ जारी मैच से भी बाहर हो गए हैं. अब उनका टूर्नामेंट के बाकी मैच में खेलना भी मुश्किल लग रहा है.

कोलकाता के ईडन गार्डंस में सोमवार 9 फरवरी को इटली ने टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार कदम रखा. जिसके साथ वो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भाग लेने वाला 25वां सदस्य बन गया है. स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर इटली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जिसके बाद स्कॉटलैंड ने जॉर्ज मुन्से के 54 गेंदों में 84 रनों की शानदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 207 रन बनाने में सफल रहा.

कौन हैं वेन मैडसेन?
दिलचस्प बात यह है कि मैडसेन इससे पहले हॉकी वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं. 2006 में, उन्होंने 22 साल की उम्र में हॉकी वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया था. वह दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए मिडफील्ड में खेलते थे. दाएं हाथ का ये बल्लेबाज अब टी20 वर्ल्ड कप में इटली की कप्तानी कर रहा है. उन्होंने T20I में सात पारियों में 34.16 की औसत और 132.25 के स्ट्राइक रेट से 205 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं. वह दुनिया भर की विभिन्न लीगों में खेल चुके हैं, जिनमें T20 ब्लास्ट, SA20, द हंड्रेड और पाकिस्तान सुपर लीग शामिल हैं.

स्कॉटलैंड ने बनाए 207 रन
टॉस हारने के बाद स्कॉटलैंड ने इटली के सामने 208 रनों के विशाल लक्ष्य रखा. जिसकी नींव जॉर्ज मुन्से और माइकल जोंस ने 126 रनों की ओपनिंग साझेदारी कर के रखी. मुंसी ने 54 गेंदों में 84 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 2 छक्के शामिल थे. जबकि जोंस ने 30 गेंद में 37 रन बनाए. इसके अलावा ब्रैंडन मैकमूलन डेथ ओवर में ताबड़तोड़ 18 गेंदों में 4 छक्कों की मदद से 41 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 207 तक पहुंचा दिया. इस विशाल लक्ष्य को चेज करना इटली के लिए आसान नहीं होने वाला है.

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्ड कप 2026: आज इटली करेगा डेब्यू, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे भी करेंगे अपने अभियान की शुरुआत

T20 World Cup 2026: इंग्लैंड सबसे बड़े उलटफेर से बचा, श्रीलंका-न्यूजीलैंड ने भी जीत के साथ किया आगाज

TAGGED:

ITA VS SCO T20 WORLD CUP 2026
ITALY CAPTAIN RULED OUT
WAYNE MADSEN INJURED
इटली के कप्तान चोटिल
WAYNE MADSEN RULED OUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.