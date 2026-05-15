ETV Bharat / sports

ईशान क‍िशन को 1 करोड़ का पुरस्कार, टी 20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला इनाम

पटना: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान देने वाले पटना के क्रिकेटर ईशान किशन को बिहार सरकार ने एक करोड़ की राशि देकर सम्मानित किया है. आईपीएल मैच से ब्रेक लेकर पटना पहुंचे ईशान किशन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की.

ईशान किशन को बिहार सरकार ने दिया 1 करोड़: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मौके पर पटना के लाल ईशान किशन को बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि आप इसी तरह बिहार का नाम यूं ही रोशन करते रहिए. इस दौरान ईशान किशन के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे.

''आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य, शानदार बल्लेबाज, बिहार के लाल ईशान किशन को विश्व कप जिताने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया. सफल क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन का प्रदर्शन : टीम इंडिया के बल्लेबाज ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 9 मैच में 9 पारियां खेली थी, जिसमें 35.22 की औसत से 317 रन बनाए बनाए था, ईशान का स्ट्राइक रेट 193 रहा था. वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज रहे. पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में बड़ी पारी : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 54 रन बनाए थे. टीम को 250 रनों के स्कोर में उनका अहम योगदान रहा था. 54 रनों की पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए थे.