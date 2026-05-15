ईशान किशन को 1 करोड़ का पुरस्कार, टी 20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला इनाम
क्रिकेटर ईशान किशन को मिला 1 करोड़, टी 20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए बिहार सरकार ने किया सम्मानित. पढ़ें
Published : May 15, 2026 at 3:07 PM IST
पटना: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान देने वाले पटना के क्रिकेटर ईशान किशन को बिहार सरकार ने एक करोड़ की राशि देकर सम्मानित किया है. आईपीएल मैच से ब्रेक लेकर पटना पहुंचे ईशान किशन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की.
ईशान किशन को बिहार सरकार ने दिया 1 करोड़: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मौके पर पटना के लाल ईशान किशन को बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि आप इसी तरह बिहार का नाम यूं ही रोशन करते रहिए. इस दौरान ईशान किशन के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे.
''आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य, शानदार बल्लेबाज, बिहार के लाल ईशान किशन को विश्व कप जिताने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया. सफल क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य, शानदार बल्लेबाज, बिहार के लाल, श्री @ishankishan51 जी को विश्व कप जिताने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 15, 2026
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टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन का प्रदर्शन : टीम इंडिया के बल्लेबाज ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 9 मैच में 9 पारियां खेली थी, जिसमें 35.22 की औसत से 317 रन बनाए बनाए था, ईशान का स्ट्राइक रेट 193 रहा था. वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज रहे. पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी.
न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में बड़ी पारी : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 54 रन बनाए थे. टीम को 250 रनों के स्कोर में उनका अहम योगदान रहा था. 54 रनों की पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए थे.
कौन हैं ईशान किशन?: आज की तारीख में ईशान किशन भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, तेज तर्रार विकेट कीपिंग से अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है.
पटना में जन्मे ईशान किशन: बिहार के पटना में जन्मे ईशान किशन का क्रिकेट का सफर संघर्षों भरा था. बिहार क्रिकेट संघ विवाद के बीच उन्हें अपना प्रदेश छोड़कर झारखंड जाना पड़ा. 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तानी की. इसके बाद रणजी ट्राफी में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, 2017 में 273 रनों की ऐतिहासिक पारी को कौन भूल सकता है.
मुश्किल में ईशान, BCCI कॉट्रेक्ट से बाहर: घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद आईपीएल में पहुंचे. 2020, 2022, 2025 में शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया में 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, इस मैचे में 56 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच रहे. लेकिन 2023 में उन्हें विवादों में रहने के कारण बीसीसीआई कॉट्रेक्ट से बाहर होना पड़ा.
ऐसे हुई टीम इंडिया में वापसी: हालांकि 2025-26 मुश्ताक ट्रॉफी से वापसी की. यहां झारखंड टीम की कप्तानी करते हुए 10 पारियों में 517 रन बनाए. उन्होंने पहली बार झारखंड को मुश्तॉक ट्रॉफी जिताया. यहां चयनकर्ताओं की नजर एक बार फिर ईशान पर पड़ी और उनकी भारतीय टीम में वापसी हुई.
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