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दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा दोहरा शतक, बतौर विकेटकीपर हासिल की बड़ी उपलब्धि

Duleep Trophy Final: ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में 250 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ड हो गए.

दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा दोहरा शतक
दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा दोहरा शतक (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
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Ishan Kishan Double Hundred: ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच में साउथ जोन के खिलाफ शानदार कप्तान पारी खेली. वो 301 गेंद पर 250 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए, जिसमें 27 चौके और 7 छक्के शामिल थे.

इसके साथ ईशान किशन बतौर विकेटकीपर दलीप ट्रॉफी में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड नमन ओझा के नाम था, जिन्होंने 2014 में 217 रनों की पारी खेली थी.

दूसरे दिन सुबह 111 रन से आगे खेलते हुए ईशान ने गेंद की मेरिट के हिसाब से खेला और चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 270 गेंदों में अपना पहला फर्स्ट क्लास दोहरा शतक पूरा किया. इसके साथ उन्होंने कुमार कुशाग्रा (101) और अनुकूल रॉय (45) के साथ अहम साझेदारियां भी की. जिसकी वजह से उनकी टीम का स्कोर 600 के पार पहुंच गया.

ईस्ट जोन विशाल स्कोर की तरफ
खबर लिखे जाने तक ईस्ट जोन ने 6 विकेट पर 633 रन बना लिए हैं. चेपॉक की पिच अब तक बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी रही है, और ज्यादातर बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिली है. वैभव सूर्यवंशी (44) और सुदीप घरामी (6) को छोड़कर, हर बल्लेबाज ने कम से कम पचास रन बनाए और टीम के विशाल स्कोर में अपना योगदान दिया.

इस शानदार बल्लेबाजी के कारण साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा दो दिनों तक ज्यादातर समय बेबस नजर आए. उन्होंने ईस्ट जोन के बल्लेबाजों के खिलाफ डिफेंसिव फील्डिंग सजाई, जिससे टीम को बिना किसी दबाव के रन बनाने का मौका मिला.

बता दें कि विजेता का फैसला पहली पारी की बढ़त से होने की संभावना है. अब देखना ये दिलचस्प होगा की आखिर ईस्ट जोन कितना रन बनाकर पारी घोषित करती है. ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम की बॉलिंग लाइन-अप में मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार शामिल हैं, जिनके खिलाफ साउथ जोन के बल्लेबाजी आसान नहीं होगी.

ईशान किशन बने सातवें बल्लेबाज
ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक बनाने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये कारनामा मंसूर अली खान पटौदी, रमन लांबा, अंशुमन गायकवाड़, यूसुफ पठान, चेतेश्वर पुजारा और यशस्वी जायसवाल कर चुके हैं.

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ईशान किशन का दोहरा शतक
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