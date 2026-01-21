2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी, बोले ईशान किशन के पिता- 'बेटे ने बहुत मेहनत की'
अनुशासन, आध्यात्म और कड़ी मेहनत से टीम इंडिया की जर्सी में लौटा बिहार का लाल. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में खेलते दिखेंगे ईशान किशन.
Published : January 21, 2026 at 4:40 PM IST
पटना : करीब दो साल के लंबे इंतजार के बाद बिहार के लाल ईशान किशन आज एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले में ईशान की वापसी को लेकर न सिर्फ उनके फैंस बल्कि पूरा बिहार उत्साहित है.
यह मुकाबला ईशान के करियर के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 28 नवंबर 2023 को खेला था और इसके बाद दो साल से अधिक समय तक वह भारतीय टीम से बाहर रहे. ईशान किशन की इस वापसी ने इसलिए भी खास रूप ले लिया है क्योंकि हाल ही में उनका चयन टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है.
परिवार में खुशी का माहौल : टीम में जगह मिलते ही उनके परिवार में खुशी का माहौल है और फैंस के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. लंबे समय से ईशान के समर्थक उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे और अब जब वह फिर से नीली जर्सी में नजर आएंगे तो यह पल सभी के लिए रोमांचित करने वाला होगा.
'2 साल में ईशान मानसिक रूप से और मजबूत हुए' : मैच से पहले ईटीवी भारत से बातचीत में ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने बेटे के इस सफर को लेकर कई अहम बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि पिछले दो साल ईशान के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर रहे लेकिन इसी दौर ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से और मजबूत बनाया.
''इस अंतराल में ईशान ने कड़ी मेहनत की, अपने जीवन में अनुशासन को और ज्यादा अहमियत दी और खुद को हर तरह से बेहतर बनाने पर फोकस किया.''- प्रणव पांडे, ईशान किशन के पिता
आध्यात्म की ओर झुका हुआ मजबूत : प्रणव पांडे ने बताया कि इस दौरान ईशान का झुकाव अध्यात्म की ओर और मजबूत हुआ. वह पहले भी आध्यात्मिक विचारों वाले रहे हैं लेकिन पिछले दो सालों में उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया. इससे उन्हें मानसिक शांति मिली और उन्होंने खुद पर कभी भी निगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया. ईशान ने हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रैक्टिस जारी रखी और खुद पर भरोसा बनाए रखा.
🏃♂️ pic.twitter.com/XjUfL18Ydc— Ishan Kishan (@ishankishan51) January 12, 2024
''ईशान अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं और यही बदलाव उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की सबसे बड़ी वजह बना है. एक खिलाड़ी के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं लेकिन जो खिलाड़ी इन परिस्थितियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाता है वही आगे बढ़ता है. ईशान ने इस दौरान खुद को समझा, अपनी कमियों पर काम किया और एक जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में खुद को तैयार किया.''- प्रणव पांडे, ईशान किशन के पिता
टी20 में स्टेट्स है शानदार : टी20 इंटरनेशनल में ईशान किशन के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं. ईशान ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 32 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 796 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 124.37 का रहा है जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है.
इस फॉर्मेट में उनके नाम 6 शानदार अर्धशतक भी दर्ज हैं और वह कई मौकों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने में सफल रहे हैं. इस फॉर्मेट में उनका हाईएस्ट स्कोर 89 रहा है और वनडे फॉर्मेट में वह भारत की ओर से सबसे तेज 200 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे हैं. टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी भूमिका काफी अहम रही है.
पूरा मैच देखेगा परिवार : ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे ने कहा कि उन्हें बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आज उनका बेटा फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहा है. उन्होंने बताया कि परिवार लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था. आज दिन के जरूरी काम निपटाने के बाद पूरा परिवार शाम में मैच देखेगा और ईशान को सपोर्ट करेगा. उन्हें पूरा भरोसा है कि ईशान इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे.
'घंटों प्रैक्टिस और अनुशासित जीवन शैली' : ईशांत के पिता ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो भारतीय टीम की जर्सी पहनना उसका सबसे बड़ा सपना होता है. देश के लिए खेलने का मौका हर खिलाड़ी के लिए सबसे अलग और गर्व से भरा होता है.
''पिछले दो सालों में ईशान ने अपने आत्मविश्वास को और मजबूत किया है और खुद को एक मोटिवेटेड माइंडसेट वाला इंसान बनाया है. घंटों की प्रैक्टिस और अनुशासित जीवनशैली का ही नतीजा है कि आज वह एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट रहे हैं.''- प्रणव पांडे, ईशान किशन के पिता
'बिहार के लोगों ने हमेशा किया पूरा सपोर्ट' : प्रणव पांडे ने यह भी कहा कि ईशान यह अच्छी तरह समझते हैं कि आज पूरे बिहार को उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है. जब वह इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे तब भी बिहार के लोगों ने उन्हें भरपूर प्रेम और समर्थन दिया. इसके लिए ईशान और उनका परिवार बिहार के लोगों का आभारी है. अब ईशान की कोशिश होगी कि वह अपने प्रदर्शन से एक बार फिर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें. इधर टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कह दिया है कि ईशान किशन टीम में फर्स्ट डाउन पर बैटिंग करने आएंगे.
