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ईशान किशन बने ईस्ट जोन के कप्तान, Duleep Trophy टीम में झारखंड के पांच खिलाड़ियों का दबदबा

रांची: झारखंड क्रिकेट के लिए एक और गौरवपूर्ण खबर सामने आई है. भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को Duleep Trophy 2026-27 के लिए ईस्ट जोन टीम का कप्तान बनाया गया है. ईस्ट जोन की 15 सदस्यीय टीम में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के पांच खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिससे राज्य के क्रिकेट की बढ़ती ताकत और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मजबूत मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है.

वहीं, बिहार के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना उनके शानदार प्रदर्शन का सम्मान माना जा रहा है और अब उनके पास नेतृत्व क्षमता साबित करने का भी सुनहरा अवसर होगा.

झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा

ईस्ट जोन की टीम में कप्तान ईशान किशन के अलावा विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र, ऑलराउंडर अनुकूल रॉय, बल्लेबाज विराट सिंह और युवा ओपनर शिखर मोहन को शामिल किया गया है. इसके अलावा शरनदीप सिंह को स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में रखा गया है. टीम के कोच रतन कुमार और फिजियो रंचल चौधरी भी झारखंड से हैं, जिससे इस दल में झारखंड की भागीदारी और अधिक मजबूत हो गई है.

झारखंड क्रिकेट के लिए भी बड़ी सफलता

ईशान किशन को कप्तानी मिलना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि झारखंड क्रिकेट के लिए भी बड़ी सफलता मानी जा रही है. पिछले कुछ वर्षों में झारखंड के खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसका असर अब राष्ट्रीय स्तर के चयन में भी दिखाई दे रहा है. ईस्ट जोन की टीम में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व झारखंड के खिलाड़ियों का होना इसी का प्रमाण है.

खिलाड़ियों का रहा है शानदार प्रदर्शन

युवा बल्लेबाज शिखर मोहन ने पिछले रणजी ट्रॉफी सत्र में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 613 रन बनाए थे. वहीं, कुमार कुशाग्र ने भी अपनी विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया. अनुकूल रॉय और विराट सिंह लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अब इन खिलाड़ियों को मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके खेल में और निखार आने की उम्मीद है.