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IND vs IRE टी20 सीरीज खत्म होते ही हेड कोच ने दिया इस्तीफा, क्रिकेट जगत हैरान

हालांकि मार्च 2022 में हेड कोच की भूमिका में नियुक्त हुए हेनरिक मलान का कॉन्ट्रैक्ट 2027 की शुरुआत तक का था, लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बताया कि वे आने वाले वनडे वर्ल्ड कप के प्लान के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं.

बेलफास्ट: भारत के खिलाफ ऐतिहासिक 2-0 से टी20 सीरीज जिताने के कुछ ही घंटों बाद आयरलैंड के हेड कोच हेनरिक मलान ने तुरंत प्रभाव से कोचिंग की भूमिका से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से क्रिकेट दुनिया हैरान हो गई. सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय टीम को एक रन से हराने के बाद आयरलैंड ने क्लीन स्वीप पूरा किया. किसी भी फॉर्मेट में भारत के खिलाफ आयरलैंड की यह पहली सीरीज जीत थी. उन्होंने सीरीज का पहला मैच 34 रन से जीता था.

मलान ने क्या कहा?

मलान ने अपने इस्तीफा पत्र में कहा, 'इन खिलाड़ियों, स्टाफ और आयरिश क्रिकेट समुदाय के साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है. यहां रहने का अनुभव मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत शानदार रहा है, और हम आयरिश क्रिकेट के साथ बिताए अपने समय को बहुत प्यार से याद करेंगे.'

उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, 'मैदान पर, हम गर्व के साथ मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप जीत, अबू धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत, बेलफास्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली घरेलू टेस्ट जीत, भारत के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत और पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका को हराने के साथ-साथ दुनिया की शीर्ष टीमों को चुनौती देने और हराने की अपनी लगातार क्षमता के जरिए T20 वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने जैसी उपलब्धियों को याद कर सकते हैं. हमारे साझा विजन पर भरोसा करने के लिए खिलाड़ियों, कोचों और स्टाफ का धन्यवाद, यह एक बहुत ही खास सफर रहा है.'

ये रणनीतिक फैसला है: आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड

क्रिकेट आयरलैंड ने कहा कि मलान का रणनीतिक रूप से हटना इसलिए है ताकि नए हेड कोच को अगस्त में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज का इस्तेमाल 2027 की शुरुआत में होने वाले अहम 50-ओवर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स से पहले एक जरूरी तैयारी के तौर पर करने का मौका मिल सके. क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने बताया कि भविष्य के रोडमैप पर चर्चा के बाद यह आपसी फैसला लिया गया. 'मैंने पिछले दो सालों में हेनरिक के साथ काम करने का बहुत आनंद लिया है और उस दौरान उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं.'