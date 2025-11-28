बांग्लादेश की निकल गई हेकड़ी, आयरलैंड ने घर में घुसकर पीटा, हम्फ्रीज ने मचाया धमाल
Bangladesh vs Ireland T20: आयरलैंड की टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को उसको उन्हीं के घर में हरा दिया है.
Published : November 28, 2025 at 10:40 AM IST
हैदराबाद: टी20 क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. इस फॉर्मेट में किसी भी टीम को कमजोर समझना विरोधी के लिए घातक साबित हो सकता है. ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ. आयरलैंड की टीम को हल्के में लेने का खामियाजा बांग्लादेश को उठाना है. आयरलैंड के हाथों तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा है.
आयरलैंड की टीम बांग्लादेश में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए आई है. इस सीरीज का पहला मुकाबला बीते गुरुवार (27 नवंबर) को खेला गया. चटगांव के मैदान पर खेले गए इस मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में कुल 181 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश सिर्फ 142 रन पर आउट हो गई और 39 रनों से मैच हार गई. ये आयरलैंड की 2025 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली जीत हैं.
हैरी टेक्टर ने खेली शानदार पारी
आयरलैंड के लिए पॉल स्टर्लिंग और टिम टेक्टर ने पहले विकेट के लिए 40 रन की पार्टनरशिप की और जीत की नींव रखी. तीसरे नंबर पर खेलने वाले हैरी टेक्टर ने इसके बाद धमाकेदार बैटिंग दिखाई. उन्होंने 45 बॉल में 69 रन बनाए, जिसमें एक चौका और पांच छक्के शामिल थे.
Ireland deliver a commanding performance to beat Bangladesh in the first T20I 👊— ICC (@ICC) November 27, 2025
📸: @cricketireland #BANvIRE 📝: https://t.co/ahkglGH5S7 pic.twitter.com/y0LAiMex9B
कर्टिस कैंफर ने 17 बॉल में 24 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था. लोर्कन टकर ने 18 रन का योगदान दिया. इन खिलाड़ियों ने आयरलैंड को तय 20 ओवर में 181 रन तक पहुंचाने में मदद की. बांग्लादेश के बॉलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. तनजीम हसन शाकिब ने सबसे अधिक दो विकेट लिए, शोरीफुल इस्लाम और रिशाद हुसैन ने एक-एक विकेट लिया.
बांग्लादेश के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो
बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही तनजीम हसन तमीम (2 रन) और परवेज हुसैन इमोन (1 रन) सबसे खराब परफॉर्मर रहे. तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए कैप्टन लिटन दास से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद सैफ हसन ने छह रन बनाए.
बांग्लादेश ने सिर्फ 18 रन पर चार विकेट खो दिए थे और मुश्किल में थी. फिर तौहीद ह्रदयो ने शानदार बैटिंग की. उन्होंने 50 बॉल में कुल 83 रन बनाए, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल थे. जाकिर अली ने 16 बॉल में 20 रन बनाए, जबकि शोरीफुल इस्लाम ने 12 रन बनाए. बांग्लादेश के सिर्फ तीन खिलाड़ी डबल फिगर तक पहुंच सके, जिससे टीम हार गई.
मैथ्यू हम्फ्रीज ने बॉल से बिखेरा जलवा
आयरलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट मैथ्यू हम्फ्रीज ने लिए. उन्होंने चार विकेट अपने नाम किए. वह बहुत किफ़ायती रहे, उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 13 रन दिए. इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. उनके अलावा, बैरी मैकार्थी ने तीन और मार्क एडर ने दो विकेट हासिल किए.