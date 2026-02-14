ETV Bharat / sports

आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप का बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, यहां देखें वर्ल्ड कप के 5 बडे़ स्कोर

आयरलैंड का सबसे बड़ा स्कोर इसके अलावा ये आयरलैंड का टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहल उनका सबसे बड़ा स्कोर 226/4 था, जो उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2023 में बनाया था.

आयरलैंड का ये विशाल स्कोर टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बन गया है. टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर 260 रनों का है जो श्रीलंका ने केनिया के खिलाफ 2007 में बनाया था. यहां नीचे आप टी20 वर्ल्ड कप के पांच सबसे बड़े स्कोर को देख सकते हैं.

Highest Total in T20 World Cup: आयरलैंड ने शनिवार को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया. उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए, कप्तान टकर (94), गैरेथ डेलानी (56) और जॉर्ज डॉकरेल के 9 गेंदों पर 35 रन की मदद से 235/5 का स्कोर बनाया. उसके बाद ओमान को 18 ओवर में 139 पर समेट कर 96 रनों से मैच जीत लिया.

आयरलैंड का T20I में सबसे बड़ा टोटल

235/5 बनाम ओमान कोलंबो SSC 2026

226/4 बनाम ऑस्ट्रिया एडिनबर्ग 2023

225/7 बनाम अफगानिस्तान अबू धाबी 2023

221/5 बनाम भारत मालाहाइड 2022

आयरलैंड की पारी के तीन हीरो

पहले बैटिंग करते हुए, आयरलैंड की शुरुआत खराब रही क्योंकि ओमान के मुख्य बॉलर शकील अहमद ने पावरप्ले में तीन विकेट लेकर आयरलैंड को पहले छह ओवर के बाद 47/3 पर रोक दिया. उसके बाद आयरलैंड ने 67 पर अपना चौथा विकेट खो दिया. उसके बाद कप्तान टकर और गैरेथ डेलानी के बीच 165 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप हुई, जिससे टीम ने शानदार वापसी की और बड़े टोटल तक पहुंची.

डेलानी ने सिर्फ 30 गेंदों पर 56 रन बनाए और अपनी पारी में तीन चौके और चार छक्के लगाए. कप्तान लोरकन ने सिर्फ 35 गेंदों में एक चौके की मदद से अपनी फिफ्टी पूरी की. टकर ने हाफ सेंचुरी के बाद अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 50 रन का आंकड़ा पार करने के बाद अगली 16 गेंदों पर 44 रन बनाए. टकर सेंचुरी से सिर्फ छह रन से चूक गए और 94 रन बनाकर नाबाद रहे. टकर ने अपनी पारी में दस चौके और चार छक्के लगाए.

फिनिशर डॉकरेल ने सिर्फ 9 गेंदों पर 35 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने पांच छक्के मारे, जिनमें से तीन पारी की आखिरी तीन गेंदों पर आए, जिससे आयरलैंड को ऐतिहासिक टोटल तक पहुंचने में मदद मिली.

ओमान 139 पर ऑलआउट

236 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, ओमान ने अच्छी शुरुआत की और सिर्फ दो ओवर में 21 रन बनाए, जिसमें कप्तान जतिंदर सिंह और आमिर कलीम शानदार लय में दिख रहे थे. इससे पहले कि वे अच्छी शुरुआत का फायदा उठा पाते, आयरलैंड ने तीसरे ओवर में लगातार दो विकेट लेकर कप्तान जतिंदर और आशीष ओडेदरा को सिर्फ तीन गेंदों के अंदर पवेलियन भेज दिया.

हालांकि, अनुभवी बल्लेबाज आमिर क्रीज पर डटे रहे और हम्माद मिर्जा के साथ 73 रन की पार्टनरशिप की. इस जोड़ी ने जरूरी रन रेट को कंट्रोल में रखने और विरोधी टीम पर दबाव बनाने के लिए बाउंड्री मारने का तरीका चुना.

जैसे ही ओमान 11वें ओवर में तीन अंकों के आंकड़े के करीब पहुंचा, आयरलैंड ने गेंद से शानदार वापसी की और पहले आमिर को आउट किया, जो सिर्फ 28 गेंदों में पचास रन बनाकर आउट हो गए. खास बात यह है कि 44 साल और 81 दिन की उम्र में, आमिर T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पचास रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए. उन्होंने अपनी पारी के दौरान पांच चौके और दो छक्के लगाए.

आमिर के आउट होने के बाद, ओमान की पारी लड़खड़ा गई और अगले तीन ओवर में पांच विकेट गंवा दिए. मिर्जा भी प्रेशर में आकर 37 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हो गए. जब 16वें ओवर के आखिर में ओमान का स्कोर 124/9 था, तो बैरी मैकार्थी ने 18वें ओवर में सुफयान महमूद को आउट करके जीत पक्की कर दी.