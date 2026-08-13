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अफगानी बल्लेबाज सेदिकुल्ला अटल ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, विराट कोहली के क्लब में हुए शामिल

Century on his birthday: अपने जन्मदिन पर शतकीय पारी खेलकर सेदिकुल्लाह अटल खास क्लब में शामिल हो गए.

अफगानी बल्लेबाज सेदिकुल्ला अटल
अफगानी बल्लेबाज सेदिकुल्ला अटल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 10:33 AM IST

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IRE vs AFG 4th ODI Match: अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम आयरलैंड के दौरे पर पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका चौथा मैच बेलफास्ट स्टेडियम में खेला गया. टॉस हारने के बाद अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 343 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जो उनका सबसे बड़ा स्कोर भी है.

343 रनों के जवाब में आयरलैंड की पूरी टीम 48 ओवर में 301 रनों पर ढेर हो गई. अफगानिस्तान ने 42 रनों से मैच अपने नाम करने के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली. सीरीज का पहला मैच बारिश का कारण रद्द हो गया था.

जन्मदिन पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड
अफगानिस्तान के इस प्रदर्शन में इब्राहिम जदरान और सेदिकुल्लाह अटल के शतकों ने अहम भूमिका निभाई. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 231 रनों की साझेदारी की. जदरान ने 118 गेंदो में 107 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल था. जबकि 25 वर्षीय सेदिकुल्लाह अटल ने 120 गेंदो में 17 चौके और 4 छक्के की मदद से 143 रनों की शानदार पारी खेली. जिसके साथ वो वनडे क्रिकेट के इतिहास में जन्मदिन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

सेदिकुल्लाह अटल ने सचिन को पीछे छोड़ा
सेदिकुल्लाह अटल ने 141वां रन पूरा करते ही वनडे क्रिकेट में अपने जन्मदिन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बना लिया. सेदिकुल्लाह अटल से पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लैथम के नाम था, जिन्होंने अपने 30वें जन्मदिन पर नीदरलैंड्स के खिलाफ वनडे मैच में नाबाद 140 रन बनाए थे. उसके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिन्होंने 1998 को अपने जन्मदिन पर शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 134 रनों की शानदार पारी खेली थी. लेकिन अब सेदिकुल्लाह अटल ने इन दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

बता दें की अब तक वनडे क्रिकेट में 8 खिलाड़ी ये कमाल कर चुके है. जिसमें विनोद कांबली से लेकर विराट कोहली तक के नाम शामिल हैं. लेकिन अब इस लिस्ट में अफगान बल्लेबाज का नाम जुड़ गया है. जो कि जन्मदिन पर शतक जड़ने वाले 8वें खिलाड़ी है.

जन्मदिन पर सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी (वनडे में)

  • विनोद कांबली (भारत): 100* बनाम इंग्लैंड, 18 जनवरी 1993 (21वां जन्मदिन)
  • सचिन तेंदुलकर (भारत): 134 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 24 अप्रैल 1998 (25वां जन्मदिन)
  • सनथ जयसूर्या (श्रीलंका): 130 बनाम बांग्लादेश, 30 जून 2008 (39वां जन्मदिन)
  • रॉस टेलर (न्यूजीलैंड): 131* बनाम पाकिस्तान, 18 मार्च 2011 (27वां जन्मदिन)
  • टॉम लैथम (न्यूजीलैंड): 140* बनाम नीदरलैंड्स, 9 अक्टूबर 2022 (30वां जन्मदिन)
  • मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया): 121 बनाम पाकिस्तान, 20 अक्टूबर 2023 (32वां जन्मदिन)
  • विराट कोहली (भारत): 101* बनाम दक्षिण अफ्रीका, 5 नवंबर 2023 (35वां जन्मदिन)
  • सेदिकुल्ला अटल (अफगानिस्तान): 143 बनाम आयरलैंड, 12 अगस्त 2026 (25वां जन्मदिन)

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