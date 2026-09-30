ETV Bharat / sports

ईरानी कप 2026: रेस्ट ऑफ इंडिया vs जम्मू कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा और रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान ऋषभ पंत ( Etv Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के क्रिकेट इतिहास में एक बड़ी चुनौती तब सामने आएगी जब रणजी ट्रॉफी चैंपियन टीम, गुरुवार से श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में ईरानी कप में सितारों से सजी 'रेस्ट ऑफ इंडिया' (Rest of India) टीम का सामना करेगी. 1 से 5 अक्टूबर तक होने वाला यह पांच दिन का फर्स्ट-क्लास मैच, कश्मीर घाटी में खेला जाने वाला पहला ईरानी कप मैच होगा.

पंत हाल के वर्षों में लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन (चोट से उबरने की प्रक्रिया) से भी गुज़रे हैं और उन्होंने कहा कि उनका ध्यान उन चीजों को नियंत्रित करने पर है जो उनके हाथ में हैं, साथ ही लगातार सुधार करते रहना भी जरूरी है.

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंत ने कहा कि यह मैच व्यस्त टेस्ट सीजन से पहले रेड-बॉल क्रिकेट की अच्छी तैयारी का मौका देगा. उन्होंने मैदान पर ज्यादा समय बिताने और अपने नजरिए को सरल रखने के महत्व पर जोर दिया. पंत ने कहा, 'क्रिकेट खेलना हमेशा अच्छा होता है. आप जितना ज्यादा खेलेंगे, निश्चित रूप से उतना ही बेहतर होते जाएंगे.'

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत 'रेस्ट ऑफ इंडिया' टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि जम्मू-कश्मीर के अनुभवी खिलाड़ी पारस डोगरा मेजबान टीम की अगुवाई करेंगे. इस मैच में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी नहीं खेल पाएंगे, जो टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, लेकिन अभी वे राष्ट्रीय ड्यूटी पर भारतीय टीम के साथ हैं.

वहीं जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने कहा, 'हमने रणजी ट्रॉफी जीती और माहौल बहुत अच्छा है. अब हम वह सब भूल चुके हैं. हमने अच्छी बातें और यादें संजोई हैं, लेकिन अब हमें भविष्य के बारे में सोचना है. अगला नाम ईरानी है. जो हुआ, वह अब बस यादों में है.'

डोगरा का मानना ​​है कि टीम पिछले सीजन से मिले आत्मविश्वास को आगे भी बनाए रख सकती है और उसी सरल अप्रोच के साथ खेल सकती है.

मैच से पहले चर्चा का एक मुख्य विषय आकिब नबी की अनुपस्थिति है. नबी का घरेलू सीजन शानदार रहा था और वह गेंदबाजी में J&K के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे. उनके प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और वे अभी भारतीय टीम के साथ हैं. पंत ने माना कि J&K को नबी की कमी खलेगी.

डोगरा ने भी नबी के महत्व को माना, लेकिन J&K के गेंदबाजी आक्रमण में मौजूद गहराई की ओर इशारा किया. सुनील कुमार ने पिछले सीजन में लगभग 30 विकेट लिए थे, जबकि नबी ने 60 विकेट लिए थे. डोगरा ने कहा कि उमर नजीर और अन्य तेज गेंदबाज जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं.

यह मैच सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से ही नहीं, बल्कि और भी कई वजहों से अहम है. यह पहली बार होगा जब ईरानी कप कश्मीर घाटी में खेला जाएगा. उम्मीद है कि यह मैच स्थानीय क्रिकेट फैंस का भी काफी ध्यान खींचेगा. BCCI का ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन इस मैच की व्यापक टेलीविजन कवरेज करेगा. ये मैच हर दिन सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉट्स्टार पर उपलब्ध होगी.

रेस्ट ऑफ इंडिया का स्क्वाड

ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान(उपकप्तान), स्मरण रविचंद्रन, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप (फिटनेस), मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा.

ईरानी कप क्या है?

ईरानी कप भारत की एक प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी (फर्स्ट क्लास) क्रिकेट प्रतियोगिता है, जो हर साल रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम और शेष भारत (रेस्ट ऑफ इंडिया) की टीम के बीच खेली जाती है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1959-60 में रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी. इसका नाम बीसीसीआई (BCCI) के लंबे समय तक अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष रहे जेड आर ईरानी (Zal R. Irani) के नाम पर रखा गया है.