Iran Israel War: दुबई में फंसी पीवी सिंधु, एयरपोर्ट के पास धमाके से डरी टीम, ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी

दुबई में फंसी पीवी सिंधु ( IANS )

PV Sindhu Stranded In Dubai: भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु तीन मार्च से शुरू होने वाले ऑल इंग्लैंड ओपन के लिए बर्मिंघम जा रही थीं, और दुबई में उनका एक स्टाप था. लेकिन दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण फ्लाइट में बड़ी रुकावट के कारण दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं. जिसके बाद सिंधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाके के बाद तनाव भरे पलों को याद किया. सिंधु ने कहा कि जैसे-जैसे दिन भर घटनाएं सामने आईं, स्थिति और भी खतरनाक होती गई. उन्होंने लिखा, 'यह मुश्किल जारी है, और स्थिति हर घंटे और भी डरावनी होती जा रही है.' उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर जहां उनके ग्रुप ने शरण ली थी, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक धमाका हुआ था. सिंधु ने कहा कि धमाके से एक पल के लिए घबराहट फैल गई, और घटनास्थल के पास धुआं और मलबा दिखाई दे रहा था. उनके कोच, जो प्रभावित जगह के सबसे पास थे, उन्हें सावधानी के तौर पर तुरंत मौके से निकलना पड़ा.