ETV Bharat / sports

Iran Israel War: दुबई में फंसी पीवी सिंधु, एयरपोर्ट के पास धमाके से डरी टीम, ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी

PV Sindhu Stranded In Dubai: दुबई में फंसी पीवी सिंधु ने कहा कि यहां हालात हर घंटे डरावने होते जा रहे हैं.

दुबई में फंसी पीवी सिंधु
दुबई में फंसी पीवी सिंधु (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 3:07 PM IST

|

Updated : March 1, 2026 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PV Sindhu Stranded In Dubai: भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु तीन मार्च से शुरू होने वाले ऑल इंग्लैंड ओपन के लिए बर्मिंघम जा रही थीं, और दुबई में उनका एक स्टाप था. लेकिन दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण फ्लाइट में बड़ी रुकावट के कारण दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं.

जिसके बाद सिंधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाके के बाद तनाव भरे पलों को याद किया. सिंधु ने कहा कि जैसे-जैसे दिन भर घटनाएं सामने आईं, स्थिति और भी खतरनाक होती गई. उन्होंने लिखा, 'यह मुश्किल जारी है, और स्थिति हर घंटे और भी डरावनी होती जा रही है.'

उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर जहां उनके ग्रुप ने शरण ली थी, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक धमाका हुआ था. सिंधु ने कहा कि धमाके से एक पल के लिए घबराहट फैल गई, और घटनास्थल के पास धुआं और मलबा दिखाई दे रहा था. उनके कोच, जो प्रभावित जगह के सबसे पास थे, उन्हें सावधानी के तौर पर तुरंत मौके से निकलना पड़ा.

उन्होंने कहा, 'कुछ घंटे पहले, एयरपोर्ट पर जहां हम छिपे हुए थे, उसके पास एक धमाका हुआ. मेरे कोच को जल्दी से उस जगह से भागना पड़ा क्योंकि वह धुएं और मलबे के सबसे पास थे. यह हम सभी के लिए बहुत टेंशन वाला और डरावना पल था.'

ओलंपिक मेडलिस्ट ने बाद में कंफर्म किया कि सभी सुरक्षित हैं और उन्हें एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ज़्यादा सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है. सिंधू ने आगे लिखा, 'हम सब अब सुरक्षित हैं और दुबई एयरपोर्ट के स्टाफ और दुबई अथॉरिटीज की लगातार कोशिशों की वजह से हमें ज्यादा सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है.

उन्होंने ये भी कहा, 'दुबई में इंडियन हाई कमीशन को भी उनके जबरदस्त सपोर्ट और हमें सुरक्षित रखने में लगातार मदद के लिए खास धन्यवाद. अभी के लिए, हम थोड़ा आराम करने और उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम चीजों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं.

इससे पहले, सिंधु ने इंस्टाग्राम पर एयरपोर्ट के अंदर के विजुअल्स शेयर किए थे, जिसमें बताया था कि अगली सूचना तक सभी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई हैं.

ये भी पढ़ें

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, जानिए कैसे बने थे सर्वोच्च धार्मिक नेता

कौन होगा खामेनेई का उत्तराधिकारी, ईरान के सुप्रीम लीडर का चयन कैसे होता है, जानें

Last Updated : March 1, 2026 at 3:13 PM IST

TAGGED:

PV SINDHU STRANDED IN DUBAI
IRAN ISRAEL WAR
PV SINDHU ON IRAN ISRAEL WAR
दुबई में फंसी पीवी सिंधु
PV SINDHU IN DUBAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.