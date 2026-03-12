ETV Bharat / sports

ईरान-इजराइल युद्ध: फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेगा ईरान, इस देश को मिल सकता है मौका

Iran on FIFA World Cup 2026: ईरान-इजराइल युद्ध का असर अब खेल पर भी पड़ना शुरू हो गया है. इस जंग की वजह से ईरान ने 12 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया है. ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अहमद डोनियामाली ने नेशनल फुटबॉल टीम को अमेरिका में भेजने से मना कर दिया है.

फुटबॉल टीम को अमेरिका भेजना मुमकिन नहीं

स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि तीन महीने के अंदर नेशनल फुटबॉल टीम को अमेरिका भेजना मुमकिन नहीं है. उन्होंने लोकल मीडिया आउटलेट से कहा, 'अमेरिका के हमले में हमारे लीडर की जान चली गई. हमारे लिए किसी भी हाल में वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है.' उन्होंने आगे कहा, 'देश में हमारे बच्चे इस समय सुरक्षित नहीं हैं. ऐसे में वर्ल्ड कप नहीं खेला जा सकता. उन्होंने पिछले आठ-नौ महीनों में दूसरी बार हमारे खिलाफ जंग छेड़ी है और हजारों आम लोगों को मार डाला है. इसलिए, वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की कोई उम्मीद नहीं है.'

ईरान-इजराइल युद्ध

बता दें कि ये जंग तब शुरू हुई जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया. जिसमें में ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और कई दूसरे बड़े नेता की जान चली गई. इसके जवाब में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के अलग-अलग देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर काउंटर अटैक कर रहा है. इस युद्ध के अब तक 12 दिन हो चुके हैं. जिसमें ईरान के 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं.